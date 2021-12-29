"Зачем это было нужно?" Могилевская вызвала бурную реакцию сети фото с Билык

Наталья Могилевская и Ирина Билык давно стали легендами украинской эстрады. К тому же певицы сдружились и не скрывают теплых чувству друг к другу. Так, Наталья как-то ошарашила сеть фото страстного поцелуя с коллегой , вызвав волную обсуждений.

В канун Нового года Могилевская вновь засветилась в компании Билык и даже запостила совместный кадр в Instagram .

Наталья опубликовала фото, сделанное во время записи одного из новогодних огоньков. Она сидит по соседству с Ириной Билык, обе певицы подняли бокалы и смотрят прямо в камеру. Наталья демонстрирует не только лучезарную улыбку, но и экстремальное декольте.

В сети активно обсуждают внешность Ирины на фото с Натальей (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ирина же предпочла рокерский стиль и надела черную футболку с надписями и кожаную косуху. Макияж – яркий праздничный с шиммерными сверкающими тенями и пигементом.

"Ира, была рада встрече! С Наступающим! Обожаю тебя, моя подруга. Мы с тобой Зита и Гита", - подписал кадр со звездной подругой Наталья. "И тебя с наступающим, Натусик", - оставила поздравление для коллеги Билык.

Мнения поклонников разделились: кто-то не скупился на комплименты для артисток, а другие раскритиковали внешность Ирины и посчитали, что на выглядит несколько неестественно.