ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Зачем это было нужно?" Могилевская вызвала бурную реакцию сети фото с Билык

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 12:42
"Зачем это было нужно?" Могилевская вызвала бурную реакцию сети фото с Билык Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Styler

Наталья Могилевская и Ирина Билык давно стали легендами украинской эстрады. К тому же певицы сдружились и не скрывают теплых чувству друг к другу. Так, Наталья как-то ошарашила сеть фото страстного поцелуя с коллегой, вызвав волную обсуждений.

В канун Нового года Могилевская вновь засветилась в компании Билык и даже запостила совместный кадр в Instagram.

Наталья опубликовала фото, сделанное во время записи одного из новогодних огоньков. Она сидит по соседству с Ириной Билык, обе певицы подняли бокалы и смотрят прямо в камеру. Наталья демонстрирует не только лучезарную улыбку, но и экстремальное декольте.

&quot;Зачем это было нужно?&quot; Могилевская вызвала бурную реакцию сети фото с Билык

В сети активно обсуждают внешность Ирины на фото с Натальей (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ирина же предпочла рокерский стиль и надела черную футболку с надписями и кожаную косуху. Макияж – яркий праздничный с шиммерными сверкающими тенями и пигементом.

"Ира, была рада встрече! С Наступающим! Обожаю тебя, моя подруга. Мы с тобой Зита и Гита", - подписал кадр со звездной подругой Наталья. "И тебя с наступающим, Натусик", - оставила поздравление для коллеги Билык.

Мнения поклонников разделились: кто-то не скупился на комплименты для артисток, а другие раскритиковали внешность Ирины и посчитали, что на выглядит несколько неестественно.

  • Легенды
  • Не узнала….. Простите, Ира, но в это невозможно поверить… Зачем это было нужно?
  • У Иры уже глаза не закрываются
  • Какие красивые женщны
  • Зита и Гита украинского шоу бизнеса
  • Ирина как восковая
  • Девченки, вы крутые
  • Две королевишны
  • У Билык совсем не живое лицо! Как восковая фигура! Неудачный макияж!
  • Шикарные, великолепные, восхитительные, красотки!
  • У Билык уже так натянуто лицо , как восковая кукла. Ну вообще ни к чему!

Напомним, что ранее Оля Полякова пожаловалась на то, что Наталья Могилевская флиртовала с ее мужем прямо на глазах у певицы, а Ирина Билык "наябедничала" на нее.

Читайте LITE в Google News
Наталья Могилевская Ирина Билык
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Кому нельзя есть красную икру и как правильно хранить деликатес, чтобы не отравиться
Кому нельзя есть красную икру и как правильно хранить деликатес, чтобы не отравиться