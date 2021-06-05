Зачем такое выставлять? "Холостяк" Заливако взбудоражил сеть постельным фото с Богдан
Главный герой 11 сезона романтического реалити "Холостяк" Михаил Заливако поделился откровенным фото со своей избранницей, победительницей проекта Анной Богдан. Снимок вызвал бурную реакцию в сети - некоторые поклонники посчитали его слишком интимным и личным.
Постельным кадром с возлюбленной бизнесмен поделился в своем Instagram.
На фото Анна запечатлена лежащей в белоснежной постели - девушка укуталась в одеяло, так что видно только ее глаза, руки и часть головы. При этом она загадочно смотрит на камеру.
Михаил Заливако поделился милым постеьным кадром с Анной Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)
Под снимком 31-летний Заливако порассуждал об отношениях и рассказал, что в них весьма важна скорость.
"Скорость. Именно это слово играет важную роль. Скорость в любых отношениях. В данном случае – Она. Я головой понимал кто это, что за этим следует и что мне нужно будет делать. Мы все, как химические элементы или частицы, волны… называйте как угодно. У нас у всех своя валентность и скорость. Кто-то кого то ускоряет или замедляет, тушит или же разжигает. И я по факту знал, что в этом мы с ней схожи и что где-то я ее могу ускорить, где-то она меня. Главное, чтобы вы совпадали в этом, потому как это все работает и в обратном направлении", – поделился Михаил.
Фото вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков "Холостяка 11". Некоторые посчитали его слишком откровенным и неуместным, другие же наоборот умилились и пожелали парочке любви и счастья.
- В отношениях главное - качество, а никак не скорость. Контроль скорости в паре - гиблое дело
- Зачем такое выставлять? Счастье любит тишину, лично мое мнение, интимные вещи в жизни должны быть тайной для социального обозрения. Выставил как трофей ночи .
- Интересная иллюстрация к посту о скорости
- Міцного кохання вам, будьте щасливі
- Дуже круті. Це класно, коли в парі закоханих хтось когось прискорює, запалює, головне щоб так завжди і по життю. Щастя Вам і діточок
- Такое милое фото. Любви вам и мудрости сохранить ее
- У неё очень красивые глаза
- Ребятки, любви вам и добра
- Нереально красивое фото
- У вас просто страсть! Главное, чтобы эта страсть не прошла быстро, и не оставила пустоту, зачастую так и бывает!
- Ну класні ви, передивилася весь сезон, і рада що ви стали парою
- Котики, любви вам, пускай ничто не помешает вам быть счастливыми!
- Глазища красивые! Вообще невероятно красивая девушка! А рядом с Мишей - вообще бомба! Шикарная пара! Обожаю вас
Напомним, ранее "Холостяк 11" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан рассказали о совместной жизни. Пара съехалась почти сразу после окончания проекта и уже несколько месяцев живет вместе.