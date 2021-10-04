"Зачем тебе другая?" LOBODA рассказала об отношениях с экс-мужем и растрогала лирической песней
Светлана Лобода представила теплый и меланхоличный трек "Americano". Именно благодаря подобным песням можно прожить всю палитру переживаний и воспоминаний о любви. Той любви, которая приходит однажды и обжигает сердце, навсегда оставляя в нем свой след.
Забавно, что песня "Americano" вышла как раз в Международный день кофе.
"Я люблю осень, люблю ее одиночество и красоту. И мой плейлист в это время года всегда наполнен лирическими треками. Потому что в этот период мы все немного грустим об ушедшем лете, о предстоящей зиме. А чувства в это время всегда острее. Именно об этом мой новый сингл "Americano", услышав который, я поменяла все свои планы и мгновенно решила выпускать именно его. С первого дубля записала вокал, а аранжировка родилась в один день, будто все мы ждали именно эту песню", - комментирует LOBODA.
Текст песни "Americano":
Висит под облаками одинокий лист
А под ногами лужи, как озера слез
Я думаю о дне, когда мы разошлись
И все еще надеюсь, это не всерьез
В наушниках минор, плейлист октября
Надеюсь, скоро я тобой переболею
Зачем тебе другая, если она не я?
Зачем тебе другая?
Припев:
Американо обжигает мое горло
И, вспоминая тебя, снова укололо
Ты не вернешься, нет любви, а значит, повода
Этой осенью особенно холодно
Американо обжигает мои нервы
И, вспоминая тебя, снова звоню первой
Но все замерзло, как вода родниковая
Этой осенью особенно холодно
Все, что было с нами, это летний сон
И фразы о любви хватали с полуслова
Когда-то наше сердце билось в унисон
Ну а теперь у каждого свое соло
В наушниках минор, плейлист октября
Надеюсь, скоро я тобой переболею
Должны бы греть о нас воспоминания
Но как-то не теплеет
Припев.
Осень, осень
Мои воспоминая уносит
Осень знает
Что вечная любовь не умирает
Припев.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Новое творение певицы порадовало и растрогало ее поклонников. Некоторых - до слез.
- Просто умопомрачительная манера исполнения!
- Стало грустно за тех, кто недавно расстался
- Это новый хит, чувственный! Наверное, каждый нашел себя в этой песне
- Очень грустно...
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Интересно, что недавно Лобода рассказала журналистам про отношения со своим бывшим мужем - танцором Андреем Царем, с которым у них есть дочь Евангелина.
Кое-кто даже предположил в сети, что новая песня Светланы посвященная именно ему...
"Мы часто видимся. Ежедневно Евочка с ним общается по скайпу. Андрей к нам приезжает в гости. У нас очень теплые, хорошие отношения", - рассказала Лобода журналистам программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".
Лобода со старшей дочерью (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Ранее Лобода поведала о планах на пополнение в семье и окончательном переезде в Европу.