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Зачем так выставляться? Каменских в одних трусиках взволновала сеть пикантным фото

Новина українською →
Турция, Вторник 13 июля 2021 10:36
Зачем так выставляться? Каменских в одних трусиках взволновала сеть пикантным фото Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: RBC.UA

Настя Каменских с мужем Потапом сейчас отдыхают в Турции, где наслаждаются морем и вкусной едой. Певица - известная любительница снимков погорячее, так что и на этот раз не обошлось без пикантных кадров. Артистка поделилась откровенными утренними фото, на которых запечатлена в одних лишь розовых трусиках.

Жаркие фотографии были опубликованы в Instagram звезды.

На снимке Настя позирует в спальне, стоя у окна. Грудь она стеснительно прикрыла руками, а голову склонила к плечу, глядя в окно. Утренний свет красиво падает на аппетитные формы исполнительницы.

"Доброе утро", - подписала кадр Каменских.

Зачем так выставляться? Каменских в одних трусиках взволновала сеть пикантным фото

В сториз она выложила еще одно фото - на этот раз красотка позирует спиной к камере, а ее волосы красиво спадают чуть ли не до попы.

Зачем так выставляться? Каменских в одних трусиках взволновала сеть пикантным фото

Настя Каменских вызвала споры в сети откровенными кадрами топлес (фото: instagram.com/kamenskux)

Снимал, конечно же, Потап, который ранее в интервью заявил, что не против подобных откровенных фото своей жены.

Однако публикация вызвала противоречивую реакцию в сети. Некоторые подписчики принялись восхищаться фигурой звезды и ее красотой. Однако многие посчитали подобные снимки неуместными и слишком уж откровенными, а также заподозрили Настю в использовании фотошопа.

  • Давно трусов не было
  • Вопрос? Кому это надо видеть! А это надо видеть только Потапу!
  • Желаю без обработки и фотошопа жить реальной жизнью
  • Красивая, но женщину это не украшает, перестаёте быть загадкой-интересной, в женщине должна оставаться ЗАГАДКА!!!
  • Уже не знает как аудиторию привлечь к себе, это еще не конец ребята
  • А слабо без трусов
  • По ходу очень доброе с такой фигурой
  • Сколько ж тут фотошопа
  • К чему это фото, какая-то странная ..
  • Дожились...
  • Надо уважать себя.
  • Такая нежная и красивая
  • Зачем так выставляться?!
  • Богиня
  • Хороша!
  • @realpotap Хороший муж, позволяет вам такую красоту напоказ нам

Напомним, что ранее Настя Каменских призналась, что Потап – настоящий романтик.

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Настя Каменских Потап
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