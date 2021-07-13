Зачем так выставляться? Каменских в одних трусиках взволновала сеть пикантным фото

Настя Каменских с мужем Потапом сейчас отдыхают в Турции , где наслаждаются морем и вкусной едой. Певица - известная любительница снимков погорячее, так что и на этот раз не обошлось без пикантных кадров. Артистка поделилась откровенными утренними фото, на которых запечатлена в одних лишь розовых трусиках.

На снимке Настя позирует в спальне, стоя у окна. Грудь она стеснительно прикрыла руками, а голову склонила к плечу, глядя в окно. Утренний свет красиво падает на аппетитные формы исполнительницы.

"Доброе утро", - подписала кадр Каменских.

В сториз она выложила еще одно фото - на этот раз красотка позирует спиной к камере, а ее волосы красиво спадают чуть ли не до попы.

Настя Каменских вызвала споры в сети откровенными кадрами топлес (фото: instagram.com/kamenskux)

Снимал, конечно же, Потап, который ранее в интервью заявил, что не против подобных откровенных фото своей жены.

Однако публикация вызвала противоречивую реакцию в сети. Некоторые подписчики принялись восхищаться фигурой звезды и ее красотой. Однако многие посчитали подобные снимки неуместными и слишком уж откровенными, а также заподозрили Настю в использовании фотошопа.