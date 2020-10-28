Загадочная и соблазнительная: Юлия Санина в стильном пиджаке покорила фанатов красотой

Певица восхитила своей красотой

Юлия Санина недавно растрогала сеть семейными снимками, певица показала фото с мужем и подросшим сыном. На черно-белом снимке вся семья смотрит в кадр, супруг Саниной, продюсер The Hardkiss Валерий Бебко, улыбается, а вот у сыночка Дани серьезное лицо. Юлия поблагодарила родных за поддержку в шоу "Танцы со звездами 2020".

На этот раз певица в своем микроблоге показала соблазнительное фото в стильном пиджаке яркого салатово-желтого цвета. Юлия соблазнительно запрокинула голову и вызывающе смотрит в кадр, приоткрыв чувственные губы.

"Я не верю в то, что все в жизни к лучшему. По-моему, жизнь настолько непредсказуема, часто несправедлива. Она просто такая, какая есть. А уже наше право бороться, проживать ее, как умеем, кайфовать от процесса.

Я не верю в то, что за нас все решено судьбой. Я верю в разные варианты развития событий и в наши решения, которые определяют путь", - призналась певица.

Юлия Санина верит в свои решения (instagram.com/the_hardkiss/)

Фолловеры тут же высказали свое мнение насчет предсказуемости событий в жизни, а еще - восхитились красотой своего кумира: "Наша красавица", "Какая вы стильная", - написала полонники.

Напомним, что Юлия Санина сделала откровенное признание о сыне: драйвовал у меня в животе.