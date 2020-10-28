ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Загадочная и соблазнительная: Юлия Санина в стильном пиджаке покорила фанатов красотой

Новина українською → Среда 28 октября 2020 13:43
Загадочная и соблазнительная: Юлия Санина в стильном пиджаке покорила фанатов красотой Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Певица восхитила своей красотой

Юлия Санина недавно растрогала сеть семейными снимками, певица показала фото с мужем и подросшим сыном. На черно-белом снимке вся семья смотрит в кадр, супруг Саниной, продюсер The Hardkiss Валерий Бебко, улыбается, а вот у сыночка Дани серьезное лицо. Юлия поблагодарила родных за поддержку в шоу "Танцы со звездами 2020".

На этот раз певица в своем микроблоге показала соблазнительное фото в стильном пиджаке яркого салатово-желтого цвета. Юлия соблазнительно запрокинула голову и вызывающе смотрит в кадр, приоткрыв чувственные губы.

"Я не верю в то, что все в жизни к лучшему. По-моему, жизнь настолько непредсказуема, часто несправедлива. Она просто такая, какая есть. А уже наше право бороться, проживать ее, как умеем, кайфовать от процесса.

Я не верю в то, что за нас все решено судьбой. Я верю в разные варианты развития событий и в наши решения, которые определяют путь", - призналась певица.

Загадочная и соблазнительная: Юлия Санина в стильном пиджаке покорила фанатов красотойЮлия Санина верит в свои решения (instagram.com/the_hardkiss/)

Фолловеры тут же высказали свое мнение насчет предсказуемости событий в жизни, а еще - восхитились красотой своего кумира: "Наша красавица", "Какая вы стильная", - написала полонники.

Напомним, что Юлия Санина сделала откровенное признание о сыне: драйвовал у меня в животе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Танці з зірками Танцы со звездами Юлия Санина стиль
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного
РБК-Украинаинформационное агентство Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного