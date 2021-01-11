Загоревшая Каменских умилила признанием Потапа на Мальдивах: такой романтик

Настя Каменских и Потап не могут нарадоваться отдыху в раю на Земле – пара релаксирует на Мальдивах, куда прилетела буквально пару дней назад. Влюбленные бесконечно делятся фото и видео с экзотического остров, где праздно проводят время у океана. Настя не может отказать себе в удовольствии попозировать в бикини и показать аппетитные формы. А Потап вдохновляется живописными пейзажами и красавицей-женой рядом, что толкает его на романтические поступки.

Так, Настя показала в InstaStories, как любимый начертил на песке сердце, признаваясь таким образом своей второй половинке в чувствах.

"Лешенька, ты у меня такой романтик. Ты пишешь наши инициалы: Леша плюс Настя", – прокомментировала поступок рэпера певица.

Потап растрогал Настю романтическим жестом

Также влюбленные полюбовались закатом на пляже под раскат волн, набегающих на песок.

"Господи, как же это красиво! Вы только посмотрите", - разделила с поклонниками неповторимый миг певица. Рядом с ней стоял муж, который не мог оторвать взгляд от окружающих пейзаже, но все же послал воздушный поцелуй на камеру.

Потап и Настя в восторге от островных пейзажей

А вот Потап решил поделиться серией селфи с Настей. Она шепчет ему на ушко что-то секретное и интимное, а он изображает огромное удивление.

"Прислушиваться к мнениям людей Важных в Вашей жизни, как минимум полезно. Слушать чужие мысли - забавно, но формировать свое - необходимая константа. Научитесь не захламлять свой чердак хламом, правильные мысли - простые и резонируют с внутренним Я!" - пофилософствовал Потап.

Потап поделился эмоциональными селфи с Настей (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, что ранее Настя Каменских со слезами счастья рассказала о поездке в долгожданный отпуск.