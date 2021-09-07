Захотелось освежиться: Регина Тодоренко сменила имидж и порадовала мужа

Украинская телеведущая, певица и блогер Регина Тодоренко, которая живет в Москве вместе с мужем и сыном, решила сменить имидж и перекрасила волосы.

Так, Регина стала блондинкой - к слову, она уже была в таком образе 4 года назад.

На фото ведущая запечатлена в белой майке и сером пиджаке с осветленными локонами, что красиво рассыпались по плечам.

Регина Тодоренко сменила образ и стала блондинкой (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Я снова БЛОНД, как и 4 года назад. Вдруг захотелось освежиться, но думаю, что ненадолго. А вам я в каком цвете ближе по духу: натуральный или блонд?" - поделилась Тодоренко.

Новый лук звезды вызвал фурор среди подписчиков. К восторженным комментариям фанатов присоединился и муж теледивы, российский певец Влад Топалов.

"Наконец-то. Надолго", - написал артист. Судя по всему, он хотел бы и дальше видеть супругу блондинкой.

Большинство поклонников сошлись во мнении, что Регина выглядит ярче и привлекательнее со светлыми волосами.