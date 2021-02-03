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Закулисье "Голосу країни": Надя Дорофеева и Катя Осадчая позируют в стильных ярких нарядах

Новина українською → Среда 03 февраля 2021 13:49
Закулисье "Голосу країни": Надя Дорофеева и Катя Осадчая позируют в стильных ярких нарядах Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Украинская певица и наставница в проекте "Голос країни", 1+1, Надя Дорофеева недавно показала фанатам яркие снимки со съемочной площадки шоу. Она рассказала, что наконец-то команда проекта может показать зрителям свои труды.

Новое амплуа ментора певице по душе - и она с радостью пообещала делиться своим огромным опытом с начинающими.

Новые подробности закулисья также пообещала узнать у судей проекта Катя Осадчая: на официальной страничке в Instagram "Світського життя" она позирует с Надей Дорофеевой, Олегом Винником и Монатиком.

Катя и Надя покорили сеть своими шикарными нарядами: Надя - в короткой юбке, на высоких каблуках и в стильном головном уборе, Катя - в красным брюках и шляпе. Знаменитости обнимаются и радостно позируют фотографу. Надя шлет воздушный поцелуй поклонникам.

Закулисье &quot;Голосу країни&quot;: Надя Дорофеева и Катя Осадчая позируют в стильных ярких нарядах

"Де, як і з ким зірки відпочивали на зимових канікулах - розпитали з перших вуст за лаштунками "Голосу країни". До зустрічі в етері. Скучили за свіженьким?", - гласит подпись под снимками.

Закулисье &quot;Голосу країни&quot;: Надя Дорофеева и Катя Осадчая позируют в стильных ярких нарядах

Олег Винник и Monatik выглядят не менее стильно, чем ведущая Катя Осадчая. Поклонники уже ждут горячих подробностей с закулисья шоу.

Закулисье &quot;Голосу країни&quot;: Надя Дорофеева и Катя Осадчая позируют в стильных ярких нарядахКоманда "Голосу країни" (фото: instagram.com/svitsketv)

Напомним, недавно Надя Дорофеева провела незабываемый отдых на Бали: певица похвасталась шикарной фигурой в коротких шортах на байке.

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