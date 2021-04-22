Залог отличного дня: Маша Ефросинина раскрыла свои правила идеального утра

В честь второй годовщины создания собственного бренда домашней одежды Mashsh ведущая Маша Ефросинина решила устроить для подписчиков марафон полезных советов, находок и интересного опыта. Начать она решила с утренних ритуалов, ведь утро - это как фундамент, на который будет положен весь ваш день.

Маша сопроводила публикацию милыми домашними фото, на которых она запечатлена на кухне в красивой домашней одежде. Теледива демонстрирует стройную фигуру и отличное настроение.

"Вот, например, что вы сразу делаете, открывая глаза? Беретесь за телефон. А телефон сразу выбрасывает на вас кучу новостей. Итак, встаете с кровати вы уже с "квадратной головой". И каким должен быть ваш день? Не уверена, что после этого сообщения вы сразу избавитесь от привычки хвататься за телефон, но завтра утром по крайней мере задумаетесь, что, может, сначала сделать " потягушки", - написала артистка.

Утренние ритуалы Маши Ефросининой:

1. Провести как можно больше времени без телефона. Я берусь за него уже с утренним кофе.

2. Натощак выпить стакан теплой, почти горячей воды. У кого нет противопоказаний, то можно добавить лимон, а можно и немного меда (такой напиток круто стимулирует отток желчи).

3. Легкая разминка (вспомните 3-5 движений с физ-ры и все). Можно включить музыку (но ту, что "просит" настроение именно в этот момент).

4. Сам завтрак должен быть очень питательным. Я перепробовала много советов и методов, и пришла к тому, что "богатый" завтрак дает возможность продуктивной работы и энергичности на целый день. Можно попустить обед, но не завтрак.

5. Не читайте новости во время приму еды. Не портите такой важный для организма ритуал.

Маша Ефросинина покорила атмосферными утренними фото (фото: instagram.com/mashaefrosinina)