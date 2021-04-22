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Залог отличного дня: Маша Ефросинина раскрыла свои правила идеального утра

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 10:32
Залог отличного дня: Маша Ефросинина раскрыла свои правила идеального утра Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

В честь второй годовщины создания собственного бренда домашней одежды Mashsh ведущая Маша Ефросинина решила устроить для подписчиков марафон полезных советов, находок и интересного опыта. Начать она решила с утренних ритуалов, ведь утро - это как фундамент, на который будет положен весь ваш день.

Своими правилами идеального утра знаменитость поделилась на странице бренда в Instagram.

Маша сопроводила публикацию милыми домашними фото, на которых она запечатлена на кухне в красивой домашней одежде. Теледива демонстрирует стройную фигуру и отличное настроение.

Залог отличного дня: Маша Ефросинина раскрыла свои правила идеального утра

"Вот, например, что вы сразу делаете, открывая глаза? Беретесь за телефон. А телефон сразу выбрасывает на вас кучу новостей. Итак, встаете с кровати вы уже с "квадратной головой". И каким должен быть ваш день? Не уверена, что после этого сообщения вы сразу избавитесь от привычки хвататься за телефон, но завтра утром по крайней мере задумаетесь, что, может, сначала сделать " потягушки", - написала артистка.

Утренние ритуалы Маши Ефросининой:

1. Провести как можно больше времени без телефона. Я берусь за него уже с утренним кофе.

2. Натощак выпить стакан теплой, почти горячей воды. У кого нет противопоказаний, то можно добавить лимон, а можно и немного меда (такой напиток круто стимулирует отток желчи).

Залог отличного дня: Маша Ефросинина раскрыла свои правила идеального утра

3. Легкая разминка (вспомните 3-5 движений с физ-ры и все). Можно включить музыку (но ту, что "просит" настроение именно в этот момент).

4. Сам завтрак должен быть очень питательным. Я перепробовала много советов и методов, и пришла к тому, что "богатый" завтрак дает возможность продуктивной работы и энергичности на целый день. Можно попустить обед, но не завтрак.

5. Не читайте новости во время приму еды. Не портите такой важный для организма ритуал.

Залог отличного дня: Маша Ефросинина раскрыла свои правила идеального утра

Маша Ефросинина покорила атмосферными утренними фото (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина раскрыла свой секрет семейного счастья.

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