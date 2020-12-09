Он заменил мне отца: Артем Пивоваров рассказал о горькой утрате

Украинский певец Артем Пивоваров, который написал композиции для многих звезд шоу-бизнеса, поделился трагической историей из своей жизни. Дело в том, что у талантливого молодого парня нет отца. Папа отказался от него, когда он был совсем крошкой. Тогда ему было три месяца.

Исполнитель предполагает, что отец поступил таким образом из-за того, что на тот момент был очень молод. На момент рождения Артема ему было 19 лет.

"Было очень трудно. Первые месяцы он приходил к нам, мы виделись. Он носил меня на руках. Он приезжал к маме и бабушке и привозил подарки. После этого он решил, что я не его ребенок", - с горечью вспоминает Артем в программе "Жизнь известных людей".

Все воспитание малыша лягло на хрупкие плечи его матери и бабушки.

"Я жил в полной гармонии со своими чудесными женщинами вместе. Они поддерживали меня во всем. Полностью", - сказал певец.

Отметим, что семья жила довольно скромно и Артем рос в атмосфере любви, а не роскоши. Его мама - медсестра, а бабушка - швея. Женщины делали все, чтобы детство Артема было счастливым.

Большую роль в детстве и юности будущего певца сыграл его дедушка. Он привил ему мужественность, любовь к спорту, научил его плавать, вести машину. Но однажды дедушки не стало.

"Он заменил мне отца. И я ему за это очень благодарен", - со слезами на глазах рассказал Артем.

Дедушка Пивоварова умер, когда Артему было 22 года. Он так хотел, чтобы его внук был известным музыкантом.

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