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Замер и перестал издавать звуки: Дантес попал в больницу с травмой после гулянки

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Четверг 09 декабря 2021 09:47
Замер и перестал издавать звуки: Дантес попал в больницу с травмой после гулянки Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Владимир Дантес и Надя дорофеева хоть и признаються, что не готовы к творческому сотрудничеству, но зато за пределами съемочной площадки и звукозаписывающей студии они любящие и заботливые муж и жена. Так, певица не на шутку испугалась, когда ее супругу стало плохо после возвращения с вечеринки в Одессе по случаю дня рождения украинского клипмейкера Таню Муиньо.

Подробностями случившегося Надя поделилась в своем Instagram.

Дорофеева и Дантес примчались из Киева в Одессу на тематическую "потустороннюю" вечеринку к подруге-режиссеру. Они успели загримироваться и переодеться, а своими образами удивили местного таксиста и вынуждены были оправдываться перед водителем.

Замер и перестал издавать звуки: Дантес попал в больницу с травмой после гулянки

Надя и Вова побывали на тематической вечеринке подруги-клипмейкера (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Сам праздник прошел шумно, весело и не без приключений. "У Вовы, например, от танцев лопнули его кожаные штаны, причем так, что правая штанина от ширинки решила отделиться. Выглядело это очень смешно", - вспомнила артистка.

Пара легла спать в полвторого ночи, но тут произошел неприятный инцидент, после котрого Дантес попал в больницу с сотрясением мозга.

Утром Вова решил сходить в уборную, но затея не увенчалась успехом. Он поскользнулся, упал и сильно ударился головой. Надя, услышав грохот и шум, побежала на звук и нашла мужа на полу без сознания.

Замер и перестал издавать звуки: Дантес попал в больницу с травмой после гулянки

Надя и Вова часто проводят досуг вместе (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"Я кинулась его приводить в сознание, но он лишь тихонько стонал. Я поливала его водой, била по щекам , пыталась поднять и в какой-то момент он просто замер и перестал издавать звуки. Тут я даже не хочу описывать, о чем я думала", - с ужасом вспомнила артистка.

Из-за стресса Надя забыла номер скорой, а пока вспоминала, ее муж просто встал, прошел мимо нее и снова лег в постель. Далее Вова описал происходящее со свое стороны.

"Надя не могла успокоиться, тем самым мешала мне уснуть, как и тошнота, которая появлялась каждый раз, когда я поворачивался. В общем в больнице нам сказали, что у Вовы сотрясение средней тяжести. Врачи были хорошие, как и вечеринка", – с юмором резюмировал Дантес.

Позже Вова пояснил, что стало причиной потери сознания. "Просто выключился. Видимо, сильно давление упало, потому что до этого сильно поднялось", - уточнил он.

Замер и перестал издавать звуки: Дантес попал в больницу с травмой после гулянки

Скриншот (instagram.com.nadyadorofeeva)

Напомним, что ранее Надя Дорофеева очаровала образом ангела, а ее муж призвал любимую оставаться в таком гриме всегда.

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