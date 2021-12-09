Замер и перестал издавать звуки: Дантес попал в больницу с травмой после гулянки

Владимир Дантес и Надя дорофеева хоть и признаються, что не готовы к творческому сотрудничеству , но зато за пределами съемочной площадки и звукозаписывающей студии они любящие и заботливые муж и жена. Так, певица не на шутку испугалась, когда ее супругу стало плохо после возвращения с вечеринки в Одессе по случаю дня рождения украинского клипмейкера Таню Муиньо.

Дорофеева и Дантес примчались из Киева в Одессу на тематическую "потустороннюю" вечеринку к подруге-режиссеру. Они успели загримироваться и переодеться, а своими образами удивили местного таксиста и вынуждены были оправдываться перед водителем.

Надя и Вова побывали на тематической вечеринке подруги-клипмейкера (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Сам праздник прошел шумно, весело и не без приключений. "У Вовы, например, от танцев лопнули его кожаные штаны, причем так, что правая штанина от ширинки решила отделиться. Выглядело это очень смешно", - вспомнила артистка.

Пара легла спать в полвторого ночи, но тут произошел неприятный инцидент, после котрого Дантес попал в больницу с сотрясением мозга.

Утром Вова решил сходить в уборную, но затея не увенчалась успехом. Он поскользнулся, упал и сильно ударился головой. Надя, услышав грохот и шум, побежала на звук и нашла мужа на полу без сознания.

Надя и Вова часто проводят досуг вместе (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"Я кинулась его приводить в сознание, но он лишь тихонько стонал. Я поливала его водой, била по щекам , пыталась поднять и в какой-то момент он просто замер и перестал издавать звуки. Тут я даже не хочу описывать, о чем я думала", - с ужасом вспомнила артистка.

Из-за стресса Надя забыла номер скорой, а пока вспоминала, ее муж просто встал, прошел мимо нее и снова лег в постель. Далее Вова описал происходящее со свое стороны.

"Надя не могла успокоиться, тем самым мешала мне уснуть, как и тошнота, которая появлялась каждый раз, когда я поворачивался. В общем в больнице нам сказали, что у Вовы сотрясение средней тяжести. Врачи были хорошие, как и вечеринка", – с юмором резюмировал Дантес.

Позже Вова пояснил, что стало причиной потери сознания. "Просто выключился. Видимо, сильно давление упало, потому что до этого сильно поднялось", - уточнил он.

Скриншот (instagram.com.nadyadorofeeva)