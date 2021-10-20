Я и не заметила: Каменских сделала чесное признание из спальни о своем новом увлечении
Настя Каменских сейчас находится в ОАЄ, в Дубае, где не только отдыхает, но и работает. Компанию певице составил ее муж Потап, с которым они стараются проводить как можно больше времени вместе. Певица уже сообщила, что успела оценить местній шоппинг и назвала его идеальным – ни в Европе, ни в США нет такого выбора и ассортимента, как в Эмиратах.
В Instagram она показала свое утро и похвасталась уютным и стильным изумрудным домашним костюмом.
Настя позирует в пижаме на кровати в отельном номере. На ней нет ни грамма макияжа.
"Попробуйте угадать по фото мой любимый цвет в этом сезоне. Мне кажется, изумрудный идет всем. Такой глубокий, благородный, красивый. Поэтому я и не заметила, как начала скупать все в этом цвете. Из Испании домой со мной в чемодане ехал бархатный жакет, в этом же цвете заказала свитер", - призналась Настя, которая не скрывает, что любит шоппинг и следит за модными тенденциями в мире.
Настя Каменских заявила, что изумрудный - ее фаворит (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники звезды сошлись во мнении, что изумрудный цвет невероятно подходит певице и забросали ее комплиментами в комментариях под постом.
- Настя, тебе очень идет изумрудный цвет. Супер
- Красивая
- Шикарная
- Настя, ты прекрасная
- Настя, ты настоящая и естественная, а также очень красивая от природы!
- Изумрудный Вам очень к лицу
- Лучшая
- Вы красавица, а халатик – мечта
Идеальным продолжением дня стал шоппинг в крупном молле. Настя была счастлива от того, что любимый повез ее заниматься самым любимым девчачьим занятием – покупать обновки.
Настя Каменских в восторге от шоппинга в Дубае (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, что ранее Настя Каменских покорила горячим образом в латексном мини с известным красавцем-мужчиной.