Заслуженно или нет? Кухар высказалась о победе Логая на "Танцах со звездами"
Украинская прима-балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар эмоционально высказалась о победителях проекта в 2021 году - актере Артуре Логае и его партнерше Анне Карелиной.
На своей странице в Instagram она поделилаяь яркими фото с триумфаторами этого сезона и призналась, считает ли заслуженной их победу.
На снимках Кухар позировала с заветным кубком и счастливыми победителями, а также другими судьями шоу - Максом Чмерковским, Владом Ямой и приглашенной судьей суперфинала Лесей Никитюк.
Екатерина Кухар считает, что Артур Логай и Анна Карелина заслуженно победили в "Танцах со звездами 2021" (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Балерина отметила, что в этом сезоне "Танцев со звездами" голоса судьев и зрителей совпали.
"Артур и Анна, вы - самая самоотверженная, отчаянная пара, всегда готовая на риски! Я знаю, как невероятно много вы работали и не жалея себя оттачивали мастерство! Поздравляю с заслуженной и достойной победой! Идите вслед за свой мечтой!" - проникновенно написала Екатерина.
А вот мнения пользователей сети разделились - в комментариях одни считают, что победа звезды сериала "Моя любимая Страшко" и его партнерши была заслуженной, а у других мнение противоположное.
- Логай вообще не танцевал, все делала партнерша, незаслуженно получил кубок, я разочарована в этом сезоне
- Можете пишатися собою, що протягнули в фінал і зробили переможцем Логая. Він без Ані - слабкий. А ваша принциповість залишилася лише на словах
- Правильный выбор! Молодцы
- Аня достойна победы, Логай - нет
- Это мега заслуженно, Артур и Аня невероятные, очень рад за них
- Так вони варті перемоги!! Дякуємо за чудовий сезон!
- Классно, хоть в этом сезоне всё справедливо
- Победили достойные
- Тянули репку и вытянули
Напомним, в воскресенье 28 ноября судьи и зрители выбрали пару, которой достался кубок победителей в "Танцах со звездами 2021". Артур Логай и Анна Карелина сражались против сразу двух других пар: Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара, а также Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук.
К слову, известный украинский хореограф Евгений Кот, который раньше часто принимал участие в "Танцах со звездами", признался, почему второй год подряд отказывается от проекта. Кроме того, в этом году выбрал другое похожее шоу - "Україна має талант", в котором он в роли судьи.