Заслуженно или нет? Кухар высказалась о победе Логая на "Танцах со звездами"

Украинская прима-балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар эмоционально высказалась о победителях проекта в 2021 году - актере Артуре Логае и его партнерше Анне Карелиной.

На своей странице в Instagram она поделилаяь яркими фото с триумфаторами этого сезона и призналась, считает ли заслуженной их победу.

На снимках Кухар позировала с заветным кубком и счастливыми победителями, а также другими судьями шоу - Максом Чмерковским, Владом Ямой и приглашенной судьей суперфинала Лесей Никитюк.

Екатерина Кухар считает, что Артур Логай и Анна Карелина заслуженно победили в "Танцах со звездами 2021" (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина отметила, что в этом сезоне "Танцев со звездами" голоса судьев и зрителей совпали.



"Артур и Анна, вы - самая самоотверженная, отчаянная пара, всегда готовая на риски! Я знаю, как невероятно много вы работали и не жалея себя оттачивали мастерство! Поздравляю с заслуженной и достойной победой! Идите вслед за свой мечтой!" - проникновенно написала Екатерина.

А вот мнения пользователей сети разделились - в комментариях одни считают, что победа звезды сериала "Моя любимая Страшко" и его партнерши была заслуженной, а у других мнение противоположное.