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Заслужила релакс: Юлия Санина похвасталась горячим фото на пляже

Новина українською → Среда 09 декабря 2020 12:25
Заслужила релакс: Юлия Санина похвасталась горячим фото на пляже Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Юлия Санина - одна из самых любимых зрителями участниц проекта "Танцы со звездами 2020", немного не дотянула до победы в шоу, но считает второе место своей личной победой и на судьбу не жалуется. Юлия отказалась взять кубок победителя из рук Санты Димопулос, признавшись, что уступки ей не нужны.

А сейчас Санина отправилась на заслуженный отдых - почистить голову от лишних мыслей, как она сама выразилась, перед новыми достижениями. Певица показала своим фанатам снимок, на котором она позирует босиком на песке у воды.

"Mood of the day. Соленые волосы и голова, из которой постепенно уходят лишние мысли...", - лаконично подписала фото Санина.

Заслужила релакс: Юлия Санина похвасталась горячим фото на пляжеЮлия Санина и ее соленые волосы (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Надеюсь, это отдых перед "Голосом", "Вы полностью заслужили этот релакс, хорошего отдыха", "Можно щас оказаться рядом с Юлей где-то в теплых краях, а не вот это вот все...", "Солнечная девочка", "Кайф, ждем еще фоточки с отдыха", - порадовались за свою любимицу фанаты.

Напомним, что после объявления победителя шоу "Танцы со звездами 2020" Илона Гвоздева решила высказаться и дать свою оценку всему, что происходило на главном паркете страны. Гвоздева призналась, что считает победу Санты Димопулос заслуженной, но все победителями для нее стала совершенно другая пара.

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