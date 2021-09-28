"Заспанные, но счастливые": Осадчая и Горбунов умилили осенней прогулкой с малышом

Катя Осадчая и Юрий Горбунов чуть больше месяца тому стали родителями – у них родился второй общий сын Данила. Ведущие тчательно подбирали имя для малыша и далеко не сразу рассекретили как навали мальчика. Впрочем, Юрий мечтает о дочери и не собираеться останавливаться на достигнутом – он убежден,что все же станет многодетным папой и снова поедет с Катей в роддом. А пока новоиспеченные родители наслаждаются совместными прогулками и временем с маленким Данилом, и умиляют кадрами с малышом поклонников в соцсети.