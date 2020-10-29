Заставила свое тело: Надежда Мейхер пояснила провальную поддержку на "Танцах со звездами 2020"

Звезда подробно рассказала, почему ей не удался трюк с "мостиком"

Девятый прямой эфир "Танцев со звездами 2020" для Надежды Мейхер выдался не из легких. Певице не удалась с первого раза сложная поддержка в конце номера, а затем она повздорила с Екатериной Кухар после колкого замечания примы-балерины. Надежда решила не оставлять без внимания сложившуюся ситуации и на странице в Instagram объяснилась с поклонниками.

Она призналась, что исполнить трюк для нее не представляло сложности, но реализации задуманного помешали обстоятельства.

"Сложность этого элемента в данной ситуации состояла только в том, чтобы правильно подкинуть и выжать меня... И не смотря на то, что с первого раза из-за юбки моим парням не удалось это сделать, мы все равно достигли цели!" - пояснила целеустремленная певица.

Также она призналась, что сама решила внедрить сложную поддержку в номер и показала видео с репетиции, на котором вместе с партнерами Кириллом Васюком и Даниэлем Салемом практикует трюк.

"Послушав композицию "O FORTUNA", мое воображение представило себе именно эту поддержку... Конечно, пришлось потратить несколько часов, чтобы окончательно заставить свое тело и участников понять, какой принцип у этой чудо-поддержки, которая так пленила", - уточнила Надежда.

Она отметила, что не привыкла искать легких путей, поэтому ставит перед собой из эфира в эфир сложные, но интересные задачи.

"Напоминаю, легкие задачи меня не возбуждают, а наоборот - гасят интерес даже к проектам. Только стимул усложнять творчество, будоражит воображение, возбуждает его и подымает во мне большие возможности... Примечание: для моего уровня гибкости, этот элемент не сложный, призываю многих за этот нюанс не волноваться", - обратилась артистка к тем, кто искренне переживал за ее здоровье и самочувствие.

Под постом Надежды свой юморной комментарий оставила Леся Никитюк, которая также успела станцевать в девятом прямом эфире Танцев со звездами -2020, составив трио вместе с Ольгой Фреймут и Ильей Падзина.

"Если бы я сделала такую поддержку, вышел бы 2-й мост Патона", - отметила Леди Ле.

Скриншот комментариев

Также поклонники начали переживать, увидев на репетиции рядом с Мейхер хореографа и танцора Диму Жука, который заболел коронавирусом. Надежда поспешила успокоить: "Эта запись почти двухнедельной давности".