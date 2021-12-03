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Заставляют это делать: Ксения Мишина сделала честное признание на интимную тему

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Пятница 03 декабря 2021 11:38
Заставляют это делать: Ксения Мишина сделала честное признание на интимную тему Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Styler

Ксения Мишина не дает хейтерам в сети не малейшего шанса – актриса умеет реагировать на критику и ставить на место недоброжелатей. Так, недавно ей достаалось за соблазнительные снимки с отдыха в ОАЭ, и звезда нашла аргументы для злопыхателей в сети.

В интервью "Фактам ICTV" Ксения рассказала, как реагирует на замечания в свой адрес, а также раскрыла детали съемок в интимных сценах.

Ксения отмечает, что она не против откровенных сцен наа экране и готова сниматься в пикантных эпизодах.

Заставляют это делать: Ксения Мишина сделала честное признание на интимную тему

Ксения не против пикантных цен в кино (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Если это будет крутой проект, и я увижу по сценарию, что в этой сцене есть смысл, — без проблем. Но если это обычная прихоть режиссера, его личная фантазия — я буду против", - уточнила актриса.

К откровенным эпизодам специально актриса не готовится.

"Я не стесняюсь своего тела. Но я всегда скажу: "нет", если не вижу в этом смысла. Трудно воспроизвести интимные сцены, когда ты не понимаешь, зачем они в данной работе", - отметила Мишина.

Заставляют это делать: Ксения Мишина сделала честное признание на интимную тему

Ксения пояснила, чем отличается интим в жизни и на экране (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксения пояснила главное отличие реального сексу от съемок сексуальных сцен под прицелом камер.

"В жизни это настоящие чувства — ты хочешь это делать. А в кадре тебя заставляют это делать. Секс в кадре — это техника, просто движения. Это как заплакать: твой организм к этому не готов, но для сцены надо сделать это искусственно. Во время съемок интимных сцен внутри тебя всегда чувствуется определенный диссонанс", - пояснила актриса.

Ксения призналась, что игнорирует негативные комментарии на своей страницы в соцсети и блокирует хейтеров, но, в то же время, она открыта для конструктивной критики и иногда даже отвечает юзерам, вступая с ними в диалог. Ей хочется, чтобы в ее аккаунте было все позитивно и экологично.

Напомним, что ранее Ксения Мишина показала горячие образы у бассейна в бикини и откроввенном платье-мини.

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