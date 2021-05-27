"Затмила все": соблазнительная Никитюк в кружевном экстра мини пленила бесконечными ногами
Леся Никитюк в последнее время много путешествует и наполняет свой фотоблог красочными кадрами из разных уголков Земли. Так, она успела побывать с друзьями в Египте и даже поработать местным колоритным гидом, затем отправилась в Турцию на девичник, а теперь снова вернулась в гостеприимный Бодрум.
Ведущая порадовала поклонников свежими горячими фото в одновременно нежном и соблазнительной образе. Красочные кадры появились в Instagram Леди Ле.
Леся позировала в легком платье-мини от Victoria's Secret на пуговицах с мелким цветочным принтом и тонким нежным кружевом на подоле, манжетах и области декольте. Ведущая дополнила летний лук босоножками с тонкими ремешками. В качестве броских украшений – свисающие серьги.
Леся расположилась на фоне роскошной двухэтажной виллы с массивными коллонами, рядом - небольшой бассейн. К слову, одно из фото сделано в сумерках, эффектная подсветка выделяет силуэт соблазнительной длинноногой Леди Ле.
"Кайфую на розкішній віллі. Смотрим фото кайфуем вместе со мной", - предложила Леся подписчикам.
Леся в легком коротком платье свела с ума длиной ножек (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники оценили привлекательный наряд длинноногой стройной красотки.
- Леся, вы как всегда затмили все своей красотой
- Очень красивая
- Очаровательная
- Такой нежный образ
- А ноги, ноги! Супер
- Чудесно выглядите
- Леся, ты как всегда топ
- Классное платье. А Леся еще лучше
Напомним, что ранее Леся Никитюк забавно показала разницу между мужским и женским восприятием красоты и привлекательности.