Завалили парня: вылет "Холостяка" с "Танцев со звездами" спровоцировал скандал

"Танцы со звездами" определились с полуфиналистами, но многим украинским зрителям это не понравилось

"Танцы со звездами" раскритиковали за вылет из четвертьфинала футболиста и экс-участника "Холостяка" Сергея Мельника. Негодование украинцев в сети вызвал совместный номер Сергея, его партнерши Аделины Дели и примы балерины Екатерины Кухар.

Самая строгая судья проекта помогла паре поставить балет, где она сама стала главной героиней, на втором плане оказалась Аделина Дели, а Сергея, по мнению зрителей, попросту задвинули на третий план. Мельник, по сути занимался лишь поддержками своих партнерш, никак не проявив себя.

Украинцы раскритиковали постановщиков за такой номер, в котором Сергею совершенно не дали потанцевать.

Сергей Мельник, Аделина Дели и Екатерина Кухар, балет (видео: YouTube/Танцы со звездами)

В комментариях украинцы негодуют из-за такого провального для экс-"Холостяка" номера.

"Мда... Некрасиво Кухар подставила Мельника. Он мог потанцевать, если бы с Ямой его поставили или с Чапкисом даже, а тут... Катю поносил. Носите ее королевну... Такое. Он классный, это нечесно.

Да, завалили хлопця. Вся його роль - перенесення партнерш з одного боку паркету до іншого.

Что это за ужас? Соло для Кухар. Поносил на руках. Одну и другую. Полная глупость.

Одну обслужил, вторую. Катя высветила только себя. А где ж танец Сергея?

Я конечно в балете не сильна, но мужчина ж тоже должен танцевать...? Не только носить дам..." - выражают негодование зрители.

Отметим, что Надежду Мейхер украинские зрители раскритиковали за излишнюю вульгарность на "Танцах со звездами".

Кроме того Оля Полякова допустила досадный ляп на "Танцах со звездами", после чего ей пришлось долго выкручиваться, показывая "свои сити".