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Заведомо провальный проект: Наталья Могилевская сделала неожиданное заявление о феминизме

Новина українською →
Пятница 14 мая 2021 16:29
Заведомо провальный проект: Наталья Могилевская сделала неожиданное заявление о феминизме Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Известная украинская певица Наталья Могилевская откровенно рассказала о том, что думает о феминизме и борьбе женщин за свои права.

Несколько неожиданное заявление артистка сделала на своей странице в Instagram.

Публикацию она сопроводила эффектным фото, сделанным на набережной. Наталья позирует в черной майке, широких джинсах и кожаном плаще.

Заведомо провальный проект: Наталья Могилевская сделала неожиданное заявление о феминизме

Наталья Могилевская поделилась своим мнением о феминизме (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

45-летняя исполнительница отметила, что женщины лишь в начале прошлого века начали добиваться равноправия с мужчинами - однако, по ее мнению, они делают это неправильно.

"Последние несколько тысячелетий мы жили в мире, которым правили мужчины. Права женщин были подавлены, они не имели документов, не были самостоятельны и не принимали решений в жизни общества. В начале прошлого века женщинам удалось добиться равноправия, но интересно, что, добиваясь равенства, женщины вместо того, чтобы раскрыть и проявить силу, ценность и незаменимость своих природных качеств, сделали это по мужскому принципу, добиваясь чисто мужских ценностей, благ и привилегий. Женщины начали строить карьеру, руководить, носить брюки, курить и грязно ругаться. Ну и, конечно, голосовать и заниматься политикой", - написала Наталья.

Далее звезда и вовсе заявила, что женщина никогда не сможет стать мужчиной и бессмысленно пытаться это сделать.

"Женщины стали соревноваться с мужчинами в том, как быть мужчиной!!! Это заведомо провальный проект. Женщина всегда будет недомужчиной, и это принесет горечь и разочарование в конце концов. Как говорил Станиславский: "Быть, а не казаться!" Бессмысленно тратить жизнь на развитие того, что не является твоим основным потенциалом", - считает певица.

Могилевская добавила, что и сама всю жизнь работала над реализацией своих творческих талантов вместо самого главного - быть женщиной.

"Я подумала: надо же, как странно, что я, которая всю жизнь считала важнейшей задачей реализовывать таланты и развивать сильные стороны, свой главный и первый талант — быть Женщиной, — данный по факту рождения и проявленный точно до того, как я начала не то что петь, а ходить или дышать, именно его почему-то не развивала. Ну правда, это же очевидно! Да там же целые склады сокровищ могут быть, о которых я даже не подозреваю", - подытожила артистка.

Напомним, ранее Наталья Могилевская восхитила трендовым нарядом с брюками-палаццо во время прогулки по Киеву.

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