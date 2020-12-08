Завидная невеста из многодетной семьи: эта девушка стала "Мисс Украина Вселенная 2020"

Титул "Мисс Украина Вселенная" 2020 получила Елизавета Ястремская, которой в прошлом году вручили звание вице-мисс. К сожалению, в этом году пандемия коронавируса не дала возможность провести полноценный конкурс и полюбоваться на самых красивых женщин страны.

Поэтому организаторы приняли решение наградить титулом 27-летнюю модель, киевлянку Елизавету Ястремскую. Что известно о девушке, фото и видео - далее в материале.

Она имеет большой опыт участия в конкурсах красоты. В частности, она смогла одержать победу в международном конкурсе The Queen of Eurasia 2019. Кроме того Лиза является дизайнером, имея собственный бренд вечерних платьев и купальных костюмов.

Анастасия Суббота (победительница 2019 года) и Елизавета Ястремская

"Сказать, что я невероятно счастлива - ничего не сказать! О титуле "Мисс Украина Вселенная" я мечтала с детства, делала несколько попыток добиться этой мечты. В 2016 году я прошла в финал конкурса, но по личным причинам не смогла принять участие. В прошлом году я снова прошла в финал, заняла второе место и получила титул "I Вице-Мисс Украина Вселенная"-2019. А в этом году судьба распорядилась волшебным образом и я получила титул, о котором мечтала всю жизнь" - рассказывает Елизавета.

А вот на конкурс "Мисс Вселенная" 2020 девушка вероятно отправится в первой половине 2021 года.

Елизавета Ястремская (фото: instagram.com/__lizaelza__)

Ястремская родилась в многодетной семье - у нее два брата и сестра. Владеет английским и французским языками, изучает немецкий. Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг". Увлекалась визажом, а также окончила школу телеведущих. Девушка работает моделью и успела побывать на страницах многих известных журналов.

Лиза также училась во Франции, после чего защитила научную работу в Малой академии наук по истории французского языка. Она принимала участие в Международном конгрессе в Польше по вопросам расизма и антисемитизма.

В 2016 году Елизавета вошла в перечень "завидных невест" одноименного глянцевого проекта " Завидные невесты лето/осень 2016.

Елизавета Ястремская считается завидной невестой

"Я коренная киевлянка, родилась в многодетной семье. У мамы с папой нас четверо. Наша семья получила титул "Семья года" в 2008 году от Печерского района города Киева, так как все дети в нашей семье очень развиты, у всех есть достижения в учебе и спорте", - рассказывала в одном из интервью красавица.

В детстве она мечтала быть успешной, добиться успехов в моделинге, стать телеведущей.

Елизавета Ястремская (фото: instagram.com/__lizaelza__)

Девушка любит читать, увлекается книгами по саморазвитию, философской литературой.

"Мои любимые книги "Магия" Ронды Берн. Люблю читать Петрарку, Омар Хаяма. Мне понравилась книга "Монах, который продал свой Феррари". Эта книга одна из лучших по саморазвитию, духовному росту, пути к успеху", - говорит она.

Девушка говорит, что много времени уделяет развитию своего бренда и мечтает открыть шоу-румы в разных уголках мира.

Елизавета Ястремская

Но на этом таланты Лизы не заканчиваются. Она призналась, что любит готовить. И ее коронным блюдом является украинский борщ.

А вот в мужчинах больше всего ценит доброе сердце, ум, позитивное отношение к жизни, чувство юмора и умение себя подать. Кроме того, идеальный мужчина для Елизаветы должен быть щедрым, трудолюбивым, а также ухоженным, спортивным и вести здоровый образ жизни.

Титул "Мисс Украина Вселенная" 2020 получила Елизавета Ястремская

Напомним, что титул "Мисс Украина Вселенная" в 2019 году получила Анастасия Суббота. Но, к сожалению, на конкурсе "Мисс Вселенная" девушка не смогла войти в топ-20.