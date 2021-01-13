Завтрак прямо в бассейне и прозрачное мини: горячая Каменских завела сеть райскими шалостями

Настя Каменских с Потапом наслаждается экзотическими Мальдивами и радуется возможности понежиться у океана и погреться на теплом солнышке, хоть погода на островах сейчас изобилует дождями. К слову, по примеру звездной пары это же направление выбрали Дмитрий Монатик, Ольга Фреймут и Оля Полякова с дочками – они щедро делятся курортным контентом с поклонниками и показывают, как проводят зимний отпуск. Насте тоже не терпится показать свой отдых в деталях, поэтому она опубликовала целую серию красочных и жарких фото в личном фотоблоге.

Певица размещает в Instagram горячие кадры и не может нарадоваться возможности релаксировать в райском месте. Так, Настя с удовольствием "выгуляла" три купальника-бикини. В белом она освободила свою дикую энергию, в "хищном" с животным принтом – покрасовалась в лучах солнечного света внутри стильно обставленной виллы.

Настя радует поклонников фото в бикини (фото: instagram.com/kamenskux)

Она станцевала на пляже в прозрачном мини и поделилась своим игривым, расслабленным настроением с поклонниками.

Также артистка не удержалась и показала щедрый экзотический завтрак в необычном месте – в бассейне. Настя надела розовое бикини, перед ней поднос с круасанами, экзотическими фруктами, и другими деликатесами. "Завтрак в раю", - подписала серию эффектных фото Настя.

Настя Каменских позавтракала прямо в бассейне (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап не отстает от жены и также публикует красивые кадры на своей странице. Так, он сделал пляжное селфи, на котором запечатлен с Настей в total black образах. Певица надела черную шелковую рубашку и шорты, а также "вооружилась" сумкой через плечо.

Потап показала расслабленное фото с любимой (фото: instagram.com/realpotap)

"Не нужно готовиться к плохому. Наша система самосохранения, выживания и адаптации подсказывает нам - будь готов ,готов к цунами, землятресению, смерти, погоне, стрессу, безденежью, домашней драме, потере здоровьям тд.... Но если вы будете готовить себя к хорошему, то будущий опыт сам найдет вас! Говорите, ведите себя и мыслите так, как будто будущее уже свершилось, будьте уже благодарны за все хорошее из будущего прямо сейчас и тогда Оно вас найдет! Оп! А вы уже готовы", - поделился своими философскими выводами и формулой счастья Потап.

Напомним, что ранее Настя показала романтический жест от любимого и его признание в любви на берегу океана.