Завязываю глаза и везу в аэропорт: Ефросинина рассказала о необычной романтике с мужем
Маша Ефросинина и ее супруг Тимур Хромаев на днях отметили бирюзовую свадьбу – паре пришлось пройти через кризис и остаться вместе, поэтому супруги, как никто, знают, как сохранить союз и находить общий язык в длительных отношениях.
Именно об этом ведущая поговорила со звездной гостьей Олей Поляковой в рамках нового YouTube-проекта "Большие девочки".
Маша вспомнила, как сделала мужу подарок на 35-летие. Тогда она организовала для любимого романтический уикенд во Франции, который он запомнил на всю жизнь.
"Утро, завязанные глаза, я везу его в аэропорт. Из аэропорта мы летим в Нормандию, селимся на вилле, где жил и творил Моне. Он до этого имел со мной прекрасный секс, вечером мишленовский ресторан. Вечером я становлюсь на одно колено и дарю ему часы, о которых он всегда мечтал", - описала романтику с любимым она.
Маша рассказала об особом подарке для мужа в день рождения
Через год муж накануне дня рождения поинтересовался у звездной супруги, полетят ли они в романтическое путешествие в этом году, ведь прошлогодняя идея пришлась ему очень по душе.
"Теперь я каждый год его куда-нибудь вывожу, но уже не с закрытыми глазами", - призналась ведущая.
Также Маша рассказала, что ее брак с Тимуром спас интим. Когда у пары наступил кризис и они разошлись, экс-супруги реанимировал отношения благодаря сексу.
"Второй брак мы построили только, начав тайно встречаться, - мы просто переспали. И, год не общаясь, в первом сексе я поняла, что такое близость и крутой секс одновременно", - сделала личное признание Маша.
Напомним, что ранее Оля Полякова рассказала Маше Ефросининой о кризисе в отношениях с мужем и призналась, что ее беспокоит в длительном браке.