Не жалуется и не ноет: Ольга Фреймут раскрыла секреты высококлассной леди
Украинская телеведущая Ольга Фреймут частенько дает украинцам советы по этикету и любит учить их хорошим манерам. Она даже запустила собственное шоу под названием "НіНіНі", в котором приглашает звездного гостя за стол, при этом рассказывая и показывая правила этикета. Не забывает она и про свой блог - так, на этот раз теледива раскрыла секреты высококлассной леди.
Свои советы для девушек Ольга опубликовала в Instagram.
Ведущая сопроводила публикацию эффектным фото, на котором она сидит на стуле на улице, красиво отставив одну ногу и глядя вниз. На Фреймут - стильный черный брючный костюм с широкими брюками и бежевые туфли-лодочки.
Ольга Фреймут учит украинок быть настоящими леди (фото: instagram.com/freimutolia)
Ольга рассказала, какие мелочи и нюансы в поведении могут выдать в девушке настоящую леди, а какие - испортить все впечатление.
Секреты высококлассной леди от Ольги Фреймут:
- Осанка. Леди никогда не горбится, даже если ее одолела усталость и побила жизнь. Ровная спина, головушка ровная. Между подбородком и грудью должно быть расстояние с ладонь. Если голова клонится вниз, как увядшая георгина, дама будет иметь неуверенный вид.
- Взгляд. Леди никогда не отводит взгляд, разве что видит что-то совсем неприличное. Она смотрит на собеседника с теплом и вниманием, даже если тот пропащий.
- Разговор. Дама хорошо знает, что говорить о коронавирусе, долгах, антихристе и дурацкой власти - занятие ленивых на скамейке у подъезда. Леди интересуется собеседником. Больше слушает, говорит мало. Она никогда не перебивает и не продолжает предложения за того, с кем общается.
- Приятность. Леди никогда не жалуется и не ноет. Даже если у нее было плохое утро, поссорилась с любимым, замерзла, получила штраф за превышение скорости, она не делится бедой с миром. Дама избегает следующих фраз: "Я так устала!", " Это ужас!", "Да, да, да, ага, ага" (не поддакивает после каждого предложения собеседника), " Ненавижу это!", "Когда это все кончится?", " Ну я и дура, кобыла, толстая корова" (здесь список бесконечный).
- Эмоции. Леди контролирует свои радости и гнев. Никаких звуков, как крыса (я не знаю, правда, пищат ли крысы), не кривит нос, если ей противно, не повышает голос, даже если ей на голову ляпнуло из кондиционера.
- Внимательность. Леди всегда чуткая к чужой беде. Даже если нет времени, вызовет "скорую", когда увидит, что кто-то лежит безжизненно на улице. Она занимается благотворительностью анонимно. Звонит стареньким родственникам. Леди отзывчива к ближнему. Одна моя знакомая спешила на работу. Вдруг ей прямо перед ногами упала дикая гусыня. Птицы летели на юг - а эта бедняга не преодолела. Моя подруга отложила дела и увезла птичку в приют.
- Столовые манеры. Леди ест аккуратно, а не хлебает, как с перепоя; не облизывается; бортики ее тарелки чистые, она не дует на горячий суп. Барышня пользуется приборами, не дерется ними, словно отгоняет злых духов. Дама не кусает хлеб, не говорит с набитым ртом. И да, она оставляет немного в тарелке, даже если не наелась.
Напомним, ранее Ольга Фреймут рассекретила свои заработки в соцсети и сделала признание, что она - за богатство.