Не жалуется и не ноет: Ольга Фреймут раскрыла секреты высококлассной леди

Украинская телеведущая Ольга Фреймут частенько дает украинцам советы по этикету и любит учить их хорошим манерам. Она даже запустила собственное шоу под названием "НіНіНі", в котором приглашает звездного гостя за стол, при этом рассказывая и показывая правила этикета. Не забывает она и про свой блог - так, на этот раз теледива раскрыла секреты высококлассной леди.

Свои советы для девушек Ольга опубликовала в Instagram.

Ведущая сопроводила публикацию эффектным фото, на котором она сидит на стуле на улице, красиво отставив одну ногу и глядя вниз. На Фреймут - стильный черный брючный костюм с широкими брюками и бежевые туфли-лодочки.

Ольга Фреймут учит украинок быть настоящими леди (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга рассказала, какие мелочи и нюансы в поведении могут выдать в девушке настоящую леди, а какие - испортить все впечатление.

Секреты высококлассной леди от Ольги Фреймут: