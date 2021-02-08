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Жаришка! Дорофеева в одном белье соблазнила откровенным постельным фотосетом

Новина українською → Понедельник 08 февраля 2021 14:45
Жаришка! Дорофеева в одном белье соблазнила откровенным постельным фотосетом Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофеева кружит голову поклонников своими пикантными образами и даже ее домашние фотосеты получаются особой соблазнительностью и даже откровенностью. Певица устроила фотосессию в домашней обстановке в белье и показала все достоинства своей стройной фигуры поклонникам.

Серия откровенных кадров появилась в Instagram звезды. Надя призывно позирует на кровати в белой майке и трусиках-шортиках. На ней также белые носки и кеды. Она соблазнительно смотрит в объектив. Также певица вблизи показала упругие ягодицы и идеально плоский животик.

Поклонники артистки не смогли устоять перед откровенными кадрами с участием Нади. Фото оценили Ирина Горовая и Алексей Дурнев. Поклонники заподозрили, что автором жарких кадров стал муж певицы Владимир Данес.

Жаришка! Дорофеева в одном белье соблазнила откровенным постельным фотосетом

Жаришка! Дорофеева в одном белье соблазнила откровенным постельным фотосетом

Жаришка! Дорофеева в одном белье соблазнила откровенным постельным фотосетом

Жаришка! Дорофеева в одном белье соблазнила откровенным постельным фотосетом

Жаришка! Дорофеева в одном белье соблазнила откровенным постельным фотосетом

Надя в белье позировала для горячего фотосета (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

  • Какая ты красивая
  • Воды срочно мне, тут становится вери HOT!
  • Кайф
  • Уф, жаришка
  • Самая красивая певица Украины
  • Шикарная
  • Так нежно и в то же время горячо
  • Просто глаз не оторвать
  • Дорофеева всегда горит
  • Надя, как Дантес сидит спокойно, когда ты так грациозно лежишь?
  • Ваай, с ума схожу от этих фото, такие атмосферные

Напомним, что ранее Надя Дорофеева вспомнила о неприятном случае, произошедшем на Бали. Во время отпуска с мужем Владимиром Дантесом и друзьями в спалню к паре заползла змея. Певица описала яркую реакцию на появление присмыкающегося в комнате.

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