Жаришка! Дорофеева в одном белье соблазнила откровенным постельным фотосетом
Надя Дорофеева кружит голову поклонников своими пикантными образами и даже ее домашние фотосеты получаются особой соблазнительностью и даже откровенностью. Певица устроила фотосессию в домашней обстановке в белье и показала все достоинства своей стройной фигуры поклонникам.
Серия откровенных кадров появилась в Instagram звезды. Надя призывно позирует на кровати в белой майке и трусиках-шортиках. На ней также белые носки и кеды. Она соблазнительно смотрит в объектив. Также певица вблизи показала упругие ягодицы и идеально плоский животик.
Поклонники артистки не смогли устоять перед откровенными кадрами с участием Нади. Фото оценили Ирина Горовая и Алексей Дурнев. Поклонники заподозрили, что автором жарких кадров стал муж певицы Владимир Данес.
Надя в белье позировала для горячего фотосета (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
- Какая ты красивая
- Воды срочно мне, тут становится вери HOT!
- Кайф
- Уф, жаришка
- Самая красивая певица Украины
- Шикарная
- Так нежно и в то же время горячо
- Просто глаз не оторвать
- Дорофеева всегда горит
- Надя, как Дантес сидит спокойно, когда ты так грациозно лежишь?
- Ваай, с ума схожу от этих фото, такие атмосферные
Напомним, что ранее Надя Дорофеева вспомнила о неприятном случае, произошедшем на Бали. Во время отпуска с мужем Владимиром Дантесом и друзьями в спалню к паре заползла змея. Певица описала яркую реакцию на появление присмыкающегося в комнате.