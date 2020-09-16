Жаркие фото самой рыжей модели в мире: не оторвать глаз!

Рыжеволосая топ-модель Алексина Грэм восхищает своей жгучей красотой не только мужчин

Алексина Грэм - одна из самых ярких личностей в мире моды в прямом и переносном смысле. Построить головокружительную карьеру девушке помогла необычная внешность, которая с первых мгновений привлекает к себе внимание.

Что примечательно, эффектные данные не всегда были ее козырем. Это сегодня стройная фигура, кукольное личико и копна рыжих волос мгновенно выделяют Грэм из толпы моделей, делая ее объектом желания лучших мировых фешн-фотографов. А в юности девушке пришлось несладко. Алексина вспоминает, что в школе она подвергалась настоящей травле из-за своего оттенка волос. Потому девушка увлекалась балетом, а съемки и выход на подиум воспринимала скорее как увлечение.

Тем не менее, после победы в нескольких престижных конкурсах Алексина полностью переключилась на покорение фешн-индустрии. Главным достижением манекенщицы на данный момент стал контракт с бельевым магнатом Victoria’s Secret. Два года подряд - в 2017-м и 2018-м - Грэм выходила на подиумы Victoria’s Secret Fashion Show. А в 2019-м году удостоилась чести стать одним из "ангелов" известной марки. К слову, она известна как первый и единственный рыжеволосый "ангел".

Разумеется, есть у девушки и другие достижения. Сейчас она одна из самых популярных моделей в сети, которая активно ведет свой блог в Instagram (число подписчиков модели стремительно подбирается к миллиону). Кроме рабочих кадров и деталей собственной жизни, девушка любит откровенные фотосессии и с удовольствием выкладывает на своей странице фото в пикантных нарядах. А порой - и без них. Любуемся самыми горячими снимками рыжеволосой красавицы.

Пикантные снимки "самой рыжей" модели Алексины Грэм (фото: instagram.com/alexinagraham)

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