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Ждете малыша? Танцующие счастливые Потап и Каменских заинтриговали сеть

Новина українською →
Пятница 30 июля 2021 14:39
Ждете малыша? Танцующие счастливые Потап и Каменских заинтриговали сеть Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Потап и Настя Каменских признаются – они мечтают о пополнении в семье. Рэпер проговорилась, что хочет еще 4-х детей, чтобы чувствовать себя настоящий многодетным отцом. Да и Настя отмечает, что уже полностью готова стать мамой. Периодически певице приписывают интересное положение, но догадки поклонников не подтверждаются. Так, парочка заставила фанов вновь судачить о пополнении в звездной семье.

Певица опубликовала в Instagram забавное танцевальное видео в формате TikTok.

В кадре – танцующие Потап и Настя. На певице верх от любимого купальника с анималистическим принтом и удобные белые шорты с завышенной талией. Пара повторяет бесхитростные движения под ритмичную мелодию трека.

Но интерес поклонников вызвало не столько видео, сколько подпись к нему. "Завтра у нас большое событие. Как думаешь, какое!?" - поинтересовалась певица.

Поклонники тут же массово сделали предположение, что Настя ждет малыша, и пара готова сообщить об этом во всеуслышание, а также, возможно, даже устроить гендерную вечеринку. Среди вариантов была очередная годовщина знаменательного для пары события, а также выход новой дуэтной песни.

  • Настя беременна
  • У вас будет малыша?
  • Узнаете пол ребенка?
  • Настенька, ты не беременна? Если да, то это здорово
  • Новая песня от Потапа и Насти
  • Годовщина
  • Возвращается дуэт Потап и Настя

Напомним, что ранее Каменских взбудоражила сеть фото в пикантном бельевом комплекте на балконе дома.

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Настя Каменских Потап
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