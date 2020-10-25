Мои желания исполнены: Димопулос заинтриговала заявлением о новом горячем партнере на Танцах со звездами 2020

Санта нашла в новом парнере родственную душу

Санта Димопулос – одна из ярких звездных участниц и фавориток Танцев со звездами 2020. За восемь эфиров пара экс-"ВИА Гры" и Макса Леонова ни разу не попала в номинацию и зону риска, а уверенно идет к победе. Так, в девятом прямом эфире к ним должен присоединиться "ветеран" проекта – горячий грузинский мачо Иракли Макацария. Это событие Санта не могла обойти стороной, и на своей странице в Instagram поделилась эмоциями от знакомства и совместной работы.

Санта показала фото из зала, на котром позирует вместе с двумя красавцами-мужчинами.

"Мне нравится общаться с мужчинами: я учусь у них мужскому взгляду на вещи, силе характера, выдержке и многим другим штукам. Я люблю дружить с мужчинами, но еще больше я люблю с ними… танцевать! В этот раз в рамках шоу "Танцы со звездами" практически все мои желания исполнены: целую неделю я общалась с очень классными мужчинами, которые, к тому же, отлично танцуют!" - призналась Санта.

Санта Димопулос, Макс Леонов и Иракли Макацария станцуют фламенко (фото; instagram.com/santadimopulos)

Так, в девятом прямом эфире к звездным парам присоеденились самые яркие участники прошлых сезонов. На главный паркет страны 25 октября Санта выйдет не только с Максом Леоновым, но и горячим грузинским холостяком Ираклием Макацарией - трио исполнит жгучее фламенко.



"К нашей паре присоединился самый харизматичный грузин из всех, кого я знаю – Иракли Макацария. Когда я узнала, что у нас с ним будет трио, то не знала, чего ожидать: мне достался мужчина, весьма избалованный женским вниманием! Но потом я обнаружила, что он такой же трудоголик как и я, так же "обожает" прикапываться к деталям и… танцевать. Да, Иракли обожает танцевать – это у нас общее! Как и горячая кровь… Поэтому, я уверена, что паркет сегодня будет гореть. Снова! Там будет кое-что оооочень жаркое. Обещаю!" - заверила Санта.

Напомним, что ранее Санта Димопулос сделала заявление о своих отношениях с женщинами.