Не было желания жить: Екатерина Кухар в слезах заговорила о потере ребенка

Екатерину Кухар зрители "Танцев со звездами" привыкли видеть ироничной и строгой, которая не боится делать острые и колкие замечания украинским селебритиз на главном паркете. Но за этим образом скрывается хрупая и утонченная женщина со свей личной трагедией, о которой прима-балерина рассказала в одном из эфиров проекта. Она потеряла первого ребенка, что стало огромным испытанием для Екатерины. О том, что ей довелось пережить в сложный жизненный период Кухар честно рассказала телеведущей Маше Ефросининой.

Отвечая на непростой для себя вопрос в рамках программы “Экзамен" на YouTube, Екатерина расплакалась.

"Это мой крест по жизни. Многие женщины проходят через это испытание, я хотела показать своим примером, что и жизнь, и смысл на этом не заканчиваются. У меня долгое время не было желания жить. Это был долгожданный ребенок, первенец. Это была девочка, восьмой месяц. Это тяжело", - не сдержала слез Екатерина.

Екатерина Кухар со слезами на глазах рассказала о потере малыша (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Она отметила, что ее откровение получило отклик в сердцах многих женщин, переживших подобное.

"Тот фитбек, который я получила от женской аудитории, те истории, которые я читала, в благодарность за надежду, что все будет хорошо", - отметила балерина.

Когда прима забеременела снова, у нее появилась масса фобий и страхов. "Когда я ходила беременная Тимуром, это для меня были самые тяжелые дни в моей жизни. Я очень боялась, я панически боялась. Я волновалась, чтобы негде не заболеть. Мне казалось, что я какой-то священный Грааль, который должен стоять в колбе волшебной", - вспомнила она.

Екатерине сложно далось личное откровение о ребенке

Напомним, что ранее Екатерина Кухар призналась, как относиться к колкостям звезд в свой адрес.