ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Железный пресс и бесконечные ноги: Кендалл Дженнер в "невидимом" бикини взорвала сеть

Новина українською → США, Вторник 06 апреля 2021 22:28
Железный пресс и бесконечные ноги: Кендалл Дженнер в "невидимом" бикини взорвала сеть Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл Дженнер, которая на днях демонстрировала, с чем носить трендовое платье миди в викторианском стиле, решила напомнить всем о своей идеальной форме.

Модель запостила несколько откровенных фото в любимом всеми сестрами Карадашьян-Дженнер "невидимом" бикини.

Кендалл позирует на террасе роскошного дома семьи, у бассейна. Мокрые волосы она собрала на затылке с помощью вновь модного и привычного всем с детства "крабика". Образ супермодели дополнили очки, а также ковбойские сапоги.

Железный пресс и бесконечные ноги: Кендалл Дженнер в &quot;невидимом&quot; бикини взорвала сетьЖелезный пресс и бесконечные ноги: Кендалл Дженнер в &quot;невидимом&quot; бикини взорвала сетьЖелезный пресс и бесконечные ноги: Кендалл Дженнер в &quot;невидимом&quot; бикини взорвала сетьКендалл Дженнер обожает откровенные купальники (фото: instagram.com/kendalljenner)

Купальник, который создавал эффект обнаженного тела, помог показать, в какой отличной форме находится 25-летняя красавица. Железный пресс, стройные ноги и роскошные бедра просто свели фанатов с ума.

"Идеал", "Просто огонь", "Как же горячо!", "Прекрати это!", "Эти сапоги - просто сумасшествие", "Есть тут кто-нибудь, чтобы помочь мне?", "Такая красивая, я не могу", - такие комплименты летят на страницу Кендалл уже несколько часов.

Ранее девушка, к слову, показала, что столь безупречная фигура - результат регулярных тренировок. Берем пример!

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Кендалл Дженнер модель мода
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Степанов рассказал, какие регионы дальше накроет волна COVID-19: нас ждет тяжелое время
Степанов рассказал, какие регионы дальше накроет волна COVID-19: нас ждет тяжелое время