Железный пресс и бесконечные ноги: Кендалл Дженнер в "невидимом" бикини взорвала сеть

Кендалл Дженнер, которая на днях демонстрировала, с чем носить трендовое платье миди в викторианском стиле , решила напомнить всем о своей идеальной форме.

Кендалл позирует на террасе роскошного дома семьи, у бассейна. Мокрые волосы она собрала на затылке с помощью вновь модного и привычного всем с детства "крабика". Образ супермодели дополнили очки, а также ковбойские сапоги.

Кендалл Дженнер обожает откровенные купальники (фото: instagram.com/kendalljenner)

Купальник, который создавал эффект обнаженного тела, помог показать, в какой отличной форме находится 25-летняя красавица. Железный пресс, стройные ноги и роскошные бедра просто свели фанатов с ума.

"Идеал", "Просто огонь", "Как же горячо!", "Прекрати это!", "Эти сапоги - просто сумасшествие", "Есть тут кто-нибудь, чтобы помочь мне?", "Такая красивая, я не могу", - такие комплименты летят на страницу Кендалл уже несколько часов.