Жена Бабкина назвала его подкаблучником и сделала заявление: мы идеальны

Сергей и Снежана Бабкина открыто демонстрируют свою любовь и трепетное отношение друг к другу. Жена музыканта призналась, что не всегда их жизнь была похожа на идиллию – артист изменял любимой , и это едва не стоило ему семьи. Так, Снежана рассказала, кто же в семье Бабкиных главный и с какими голливудскими парами они себя ассоциируют.

Об этом жена артиста рассказали в эфире радио "Люкс ФМ".

На вопрос, кто же в их семье главный, Снежана и Сергей ответили кратко – мы. Жена музыканта внесла некоторые уточнения.

"Мы передаем друг другу ежедневную эстафету. Я могу быть главной, а потом сказать: "Сережа, давай, выруливай". Мы взаимозаменяем друг друга", – уточнила актриса и блогер.

Снежана не скрывает, что не прочь была бы занять лидерские позиции в семье, ведь она ежедневно дает советы знаменитому супругу и находит для него правильные слова, Она считает музыканта подкаблучником, но не видит в этом ничего плохого. Кроме того, эта роль в семье Бабкиных мигрирующая.

Сергей и Снежана Бабкины открыто рассказывают о своих отношениях

"Я считаю, что подкаблучниками должны быть и женщина, и мужчина, потому что они должны растворяться в своем партнере. Да, я считаю, Бабкин подкаблучником", – призналась Снежана.

Ранее Сергей с женой сравнивали себя со звездными семьями - Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем, но после разводов звезд, они перестали проводить параллели.

"Мы идеальны. Пусть все к нам подтягиваются", – заявила Бабкина.