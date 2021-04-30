Жена DZIDZIO высказалась о разводе с артистом: "я чувствую облегчение"

DZIDZIO (Михаил Хома) и его жена певица SLAVIA (Ярослава Хома) разводятся после 20 лет отношений. Недавно артист признался, что они уже 9 месяцев не живут вместе. Его супруга же откровенно рассказала о причинах расставания и о том, что она чувствует сейчас.

В интервью "КП в Украине" Слава поделилась, что это решение было очень непростым для нее, однако сейчас она чувствует облегчение и готова начать новую жизнь.

По словам девушки, их разрыв был постепенным, однако в итоге оба поняли, что лучше все же развестись.

"Наше расставание проходило плавно. И – осознанно. Поначалу мы решили разъехаться. Разъехались, пожили отдельно и поняли, что все-таки лучшим решением будет развестись и остаться в хороших отношениях. Мы столько лет вместе прожили, что остаемся родными и близкими людьми", - отметила SLAVIA.

Пара пыталась спасти брак и даже сходила к психологу, но это не помогло.

"Мы один-единственный раз были у психолога. Но как-то не туда была эта дорога. Думаю, я сама себе лучший психолог. Я много лет копалась в себе, разбиралась, и мне кажется, у каждого человека есть свое личное ощущение, как ему жить. Поэтому лучше, чем я сама, меня никто точно не знает. И никто не поможет мне лучше, чем я сама. Так что наш единственный с Михаилом визит к психологу не дал никаких результатов. Я за то, чтобы попробовать все, что возможно, чтобы сохранить все, что возможно, до последнего. И я перепробовала все варианты. Но в итоге пришли к выводу, что все-таки лучший вариант в данном случае – это развод", - поделилась супруга артиста.

DZIDZIO и SLAVIA ходили к психологу в попытках спасти свой брак (instagram.com.slavia_official)

Она добавила, что их разводу поспособствовала ее творческая карьера и публичность - DZIDZIO не поддержал жену в этом стремлении. Она же не чувствовала себя счастливой и хотела реализоваться.

"Но я по-другому не могла поступить. Я теряла себя и была несчастлива. Но как-то так сложилась жизнь, что мне помогли снять первый клип. Конечно, морально было тяжело. Михаил – сильный человек, и я чувствовала, что на меня давят. Мне было сложно, больно, что он меня не понял, не поддержал. Только сказал: все, я потерял семью, ты пошла делать карьеру. Я толком даже не поняла, о чем он. Я поддерживала его много лет, тоже надеялась на какое-то понимание и поддержку с его стороны, но этого не случилось. Он как-то воспринял все по-другому, у него свое видение ситуации, а у меня – свое", - рассказала певица.

Сейчас она уже несколько пережила эту ситуацию и даже чувствует облегчение, а обид на бывшего мужа не держит.

"Сейчас как раз готовим документы. Заявление подали, но не все документы оформили правильно и нужно кое-что переделать. Этим занимается адвокат Михаила. Но теперь я чувствую легкость, облегчение. Я будто вдохнула свежего воздуха. У меня нет никаких обид, у меня только благодарность. Считаю, что это самый лучший мужчина, который мог быть в тот период моей жизни", - отметила SLAVIA.

Певица SLAVIA чувствует легкость после развода с мужем (instagram.com.slavia_official)