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Жена Комарова покорила чувственным танцем на берегу моря (видео)

Новина українською → Одесса, Пятница 30 апреля 2021 10:43
Жена Комарова покорила чувственным танцем на берегу моря (видео) Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Марина Настевич

Жена известного ведущего Дмитрия Комарова, модель и телеведущая, "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, которая в апреле переболела коронавирусом, опубликовала эффектное видео, в котором вместе с партнером станцевала чувственную румбу.

Роликом девушка поделилась на своей странице в Instagram.

Для Александры танцы имеют важное значение в жизни - она долго занималась этим видом спорта и искусства, а также именно на паркете "Танцев со звездами" завязались их отношения с Дмитрием Комаровым.

Видео она выложила в честь Международного дня танца, который отмечается 29 апреля. Танец Кучеренко исполнила с танцором Виталием Загоруйко.

"Румба. Танец... Пульс, биение сердца, дыхание. Танец - это ритм всей моей жизни! Это огромная энергия, которая питает каждую клеточку тела, даёт силы двигаться, чувствовать свободу и абсолютное счастье в моменте! И не нужно слов, чтобы это выразить - обо всем в танце говорит сама душа. Друзья, сегодня особенный день - Международный день танца. И в этот праздник я хочу поделиться тем, что меня по-настоящему вдохновляет и заряжает!" - поделилась Александра.

Она добавила, что им с партнером не удалось выступить с этим танцем на фестивале, и тогда они решили создать такой ролик.

"Это видео было снято год назад, когда вновь был объявлен карантин, и нам с моим партнером @zagoruikovitalii не удалось выступить с нашей постановкой, которую мы готовили для танцевального фестиваля. Но мы нашли другой вариант, который исполнил мою давнюю мечту. Станцевать румбу прямо на берегу Чёрного моря! И конечно, локацией для видео мы выбрали нашу главную жемчужину - прекрасную Одессу. Невероятный пейзаж, солнце перед закатом, шум моря и даже дождь, который перед съёмкой подготовил для нас песок на пляже - все сложилось так, чтобы в танце показать настоящую красоту! Тела, души и природы нашей страны, Украины, которая по-настоящему вдохновляет", - рассказала Александра.

Поклонники пришли в восторг от танца девушки и засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • Супер! Очень красиво!
  • Невероятно красиво
  • Молодцы, шикарный, красивый танец. С Праздником вас
  • Волшебная!!!
  • До мурашек... очень красиво и чувственно
  • Вы великолепны
  • Супер! Очень красиво и трогательно
  • Бездоганно... Чуттєво... Пристрасно
  • Як красиво і так зворушливо, чекаю йще таких відео
  • Какая шикарная румба, просто очаровательно
  • Боже! Как красиво и чувственно! Прекрасный танец. Прекрасные ВЫ!
  • Чувственно, нежно, страстно. Ваш танец рассказал историю отношений без слов. Спасибо и браво

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров прервал экспедицию ради жены, и влюбленные встретились в теплой стране для празднования Нового года.

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