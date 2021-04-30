Жена Комарова покорила чувственным танцем на берегу моря (видео)

Для Александры танцы имеют важное значение в жизни - она долго занималась этим видом спорта и искусства, а также именно на паркете "Танцев со звездами" завязались их отношения с Дмитрием Комаровым.

Видео она выложила в честь Международного дня танца, который отмечается 29 апреля. Танец Кучеренко исполнила с танцором Виталием Загоруйко.

"Румба. Танец... Пульс, биение сердца, дыхание. Танец - это ритм всей моей жизни! Это огромная энергия, которая питает каждую клеточку тела, даёт силы двигаться, чувствовать свободу и абсолютное счастье в моменте! И не нужно слов, чтобы это выразить - обо всем в танце говорит сама душа. Друзья, сегодня особенный день - Международный день танца. И в этот праздник я хочу поделиться тем, что меня по-настоящему вдохновляет и заряжает!" - поделилась Александра.

Она добавила, что им с партнером не удалось выступить с этим танцем на фестивале, и тогда они решили создать такой ролик.

⠀

"Это видео было снято год назад, когда вновь был объявлен карантин, и нам с моим партнером @zagoruikovitalii не удалось выступить с нашей постановкой, которую мы готовили для танцевального фестиваля. Но мы нашли другой вариант, который исполнил мою давнюю мечту. Станцевать румбу прямо на берегу Чёрного моря! И конечно, локацией для видео мы выбрали нашу главную жемчужину - прекрасную Одессу. Невероятный пейзаж, солнце перед закатом, шум моря и даже дождь, который перед съёмкой подготовил для нас песок на пляже - все сложилось так, чтобы в танце показать настоящую красоту! Тела, души и природы нашей страны, Украины, которая по-настоящему вдохновляет", - рассказала Александра.

Поклонники пришли в восторг от танца девушки и засыпали ее комплиментами в комментариях.