Жена Ямы в годовщину свадьбы вспомнили об инциденте на торжестве: рассек лоб о багажник

Влад и Лилиана – одна из крепких и любящих пар украинского шоу-бизнеса. У них подрастает сын Леон, котрого супруги долго прятали, а хореограф не скрывает, что мечтает еще об одном ребенке. На днях влюбленные отметили медную свадьбу – 7-летие брака. Так, 21 сентября 2014 года пара расписалась и узаконила свои отношения.

Хореограф и его жена поделились в Instagram забавными и памятными свадебными фото и вспомнили знаковый день, изменивший из жизнь навсегда.

Влюбленные отправились отмечать медную свадьбу в Одессе, а Влад тем временем вспомнил, как это было 7 лет назад.

"Плакали все… И все - от счастья…Это лучшие 7 лет моей жизни… Пишу и слезы наворачиваются… Спасибо, Лилиана, за то, что делаешь меня счастливым каждый день! А если бы вернуть время назад… сделал бы предложение раньше… а впрочем… Люблю", – оставил трогательное признание для жены хореограф.

Влад Яма показал архивные свадебные фото на годовщину (фото: instagram.com/vladyama_official)

Его супруга в долгу не осталась и поделилась некоторыми деталями свадебного торжества, а также рассказала о том, что на празднике случилось ЧП с Владом.

"Кажется, что это было вчера. Помню этот день. Этот сильный дождь и бурю (хотя я себе представляла солнечный день), как ты рассек себе лоб об багажник. Ну вы поняли, день был незабываемым и неповторимым. Спасибо, Любимый, за все! Люблю…" - оставила трепетное признание для второй половинки Лилиана. "Кохаю", - ответил ей Влад.

Лилана поделилась памятным кадром со свадьбы (фото: instagram.com/liliya_yama)

К слову, на годовщину Влад приготовил для жены сюрприз - вместе с сыном он усадил их в машину и повез в неизвестном направлении. "Утро началось со сбора чемоданов. И куда-то мы едем", - вела репортаж из машины жена хореографа.

Звездная семья оказалась в Одессе, но Влад решил закрыть Лилиане глаза, ведя ее по коридору отеля.

"Обожаю делать сюрпризы. Но она вообще не в курсе", - сообщил он. Оказалось, что хореограф снял номер с видом на море. "Вау, я в шоке. Да ладно, мы будем так близко к морю спать. Какая красота. Я не могу!" - восхитилась девушка.

Влад Яма удивил жену на 7-ю годовщину свадьбы (фото: instagram.com/vladyama_official)