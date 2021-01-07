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Жена Ямы рассекретила 3 составляющие семейного счастья и заинтриговала праздничным фото: только не спрашивайте

Новина українською → Четверг 07 января 2021 16:37
Жена Ямы рассекретила 3 составляющие семейного счастья и заинтриговала праздничным фото: только не спрашивайте Влад Яма с женой и сыном (фото: instagram.com/lilliya_yama)
Автор: Ольвия Агаркова

Влад Яма и его жена Лилиана – одна из образцовых семейных пар украинского шоу-бизнеса. Мудрая избранница хореографа умеет поддерживать огонь в отношениях, а Влад искренне считает, что женился на самой лучшей женщине на земле. В канун Рождества Лилиана решила рассекретить три составляющие гармонии в отношениях пары.

Жена судьи "Танцев со звездами" раскрыла топ-3 секрета счастья с любимым, которые тут же взяли на заметку поклонники пары.

Первым пунктом шло чувство юмора. "Мы понимаем шутки, иногда даже колкие в свой адрес, и можем посмеяться над недостатками друг друга. Рассказать про свой «эпик фэил» и еще раз дружно посмеяться", - отмечает Лилиана.

Жена Ямы рассекретила 3 составляющие семейного счастья и заинтриговала праздничным фото: только не спрашивайте

Жена Ямы рассекретила 3 составляющие семейного счастья и заинтриговала праздничным фото: только не спрашивайте

Жена Ямы рассекретила 3 составляющие семейного счастья и заинтриговала праздничным фото: только не спрашивайте

Жена Ямы рассекретила 3 составляющие семейного счастья и заинтриговала праздничным фото: только не спрашивайте
Лилиана знает, как сохранить семейное счастье (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"2.Чувствовать, что мы на одной волне в любой ситуации. Всегда действовать как одна команда.

3.Взаимоуважение и принятие того, чем занимается каждый из членов семьи. Принимая все недостатки и не пытаясь переделывать друг друга под себя", - подчеркнула жена Влада.

Позже она опубликовала рождественское фото у огромной елки. На нем Влад позирует в удобной домашней одежде босиком. Лилиана же выглядит нарядно и торжественно – в серебряном платье-миди с высоким разрезом и лодочках оттенка сильвер в тон наряду. Девушка смотрится загорелой, а шимерный макияж лишь подчеркивает оттенок кожи.

Жена Ямы рассекретила 3 составляющие семейного счастья и заинтриговала праздничным фото: только не спрашивайте

Жена Влада Яма показала оригинальное новогоднее фото (фото: instagram.com/lilliya_yama)

"Хочу от Души всем нам пожелать здоровья, мира и чудес. Чтобы все у нас было Хорошо. И свершились все наши заветные мечты. С Рождеством Христовым! На фото я - бальница, так получилось. Только не спрашивайте, почему Влад босиком, а я в туфлях. И откуда загар", - сразу предупредила вторая половинка хореографа.

Напомним, что ранее Влад Яма с женой и сыном умилил полной счастья новогодней фотосессией.

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