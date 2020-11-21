Жена Остапчука попала в ДТП и чуть не стала жертвой мошенника

Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк попала в ДТП в Киеве

Кристина Горняк, жена шоумена Владимира Остапчука, попала в ДТП в Киеве. В результате 34-летняя нотариус едва не стала жертвой мошенника, который стал "вымогать" у нее деньги.

Об этом супруга ведущего шоу "Маска" на телеканале "Украина" рассказала в своих Instagram-stories.

Девушка говорит, что в этот вечер отправила мужа в командировку, а сама собиралась на ужин с подругами. Она ехала на подаренном Остапчуком Range Rover, но въехала в зад автомобилю Lada.

И хотя ничего серьезного не произошло, водитель синего "Жигуленка" стал требовать у Кристины компенсации за разбитый бампер. Хотя, со слов девушки, эта часть авто была повреждена уже давно.

Кристина Горняк попала в ДТП (скрин: instagram.com/kristygor)

Кристина рассказывает, что водитель, выехавший впереди ее авто не увидел помеху слева и резко затормозил, Кристина тоже затормозила, но столкновения избежать не удалось.

"Столкновение было несильным, но человек подумал, что можно заработать", - рассказывает Горняк.

Кристина Горняк показала, что бампер был разбит давно (фото: instagram.com/kristygor)

Когда прибыла полиция, вместо денег водитель Lada получил штраф за просроченный страховой полис. Причем Кристине тоже пришлось заплатить за проблемы со страховкой.

Кристина говорит, что самым страшным было признаться мужу в случившемся. Но Владимир полностью поддержал ее и успокоил.

Напомним, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились 15 октября. Помолвка и свадьба Остапчука и его новой избранницы стали довольно скоротечным событием. Ведь шоумен только осенью объявил о расставании с Еленой Войченко (с ней он был с 2007-го). У пары двое совместных детей - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.