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Жена Павлика показала фигуру в купальнике через 2 месяца после родов

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Воскресенье 08 августа 2021 14:19
Жена Павлика показала фигуру в купальнике через 2 месяца после родов Екатерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Марина Настевич

Жена и концертный директор Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая в июне впервые стала мамой, продемонстрировала фигуру через 2 месяца после родов.

В своем Instagram 27-летняя избранница певца опубликовала яркий фотоколлаж, на котором она запечатлена в купальнике.

На снимках, сделанных в Карпатах, Екатерина позирует в бассейне с видом на горы в цельном синем купальнике. Молодая мама явно наслаждалась релаксом в воде.

Жена Павлика показала фигуру в купальнике через 2 месяца после родовЖена Павлика показала фигуру в купальнике через 2 месяца после родов

Екатерина Репяхова показала, как похудела после рождения сына (instagram.com/repyahovakate)

Репяхова также решила поинтересоваться у подписчиков, откуда они узнали о ней.

"Увидела у блогера пост, где она спросила у подписчиков, как они узнали о ней! И тоже захотелось вас такое спросить. Хотя понимаю, что большинство напишет "желтая пресса". За что ей спасибо! Так вот, расскажите, откуда? Какой блоггер? P.S. А какие фото остались у меня в архиве. Лучше гор могут быть только горы", – подписала кадры Катя.

В комментариях пользователи сети пишут, что услышали о Репяховой из-за скандала Павлика с бывшей женой или же хотели посмотреть на его новую возлюбленную, да так и остались. Кто-то узнал о ней от блоггеров, из-за ее борьбы с циститом, а также из сюжетов на телевидении и новостных статей. Также немало людей подписались на девушку после рождения ребенка - она подробно рассказывала о роддоме, самых родах и первых неделях жизни с малышом, которого назвали Михаилом.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика раскрыла правду о семейной поездке на Закарпатье с месячным сыном.

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