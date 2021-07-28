Жена Павлика показала смелое беременное фото в сетчатом боди: не хотелось выставлять

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова недавно вернулась с 1,5 месячным сыном из его первого путешествия – молодая мама с мужем и бабушкой маленького Миши отправилась на Закарпатье, где у певца был запланирован ряд выступлений. Она наслаждалась чистым воздухом, живописными видами и местной кухней. Правда, сыночек не давал Екатерине выспаться, но на помощь всегда приходила ее заботливая мама, да и папа малыша старался как можно больше времени проводить с Мишей.

Екатерина позирует в сетчатом боди со стразами и спущенной линией плеч, под ним – черное белье. Ее волосы завиты в естественные локоны и девушка перебросила их на одну сторону. В ушах – свисающие серьги с камнями. Она позирует на стуле и держится за внушительный животик, слегка улыбаясь.

"Во время беременности не хотелось выставлять эту фотографию, а сейчас, кажется, пришло время. Не верю, что внутри меня мой Мишутка. Скучаю за беременностью, прекрасный период жизни. Но сейчас все-таки лучше", - призналась жена Павлика.

Екатерина поделилась смелым беременным фото (instagram.com/repyahovakate)

Подписчика Екатерины фото понравилось – они оставили комплименты под постом. "Можно и о сестричке думать", - отметил один из комментаторов. "Ой, нет. Пока", - отреагировала жена артиста, намекнув на то, что в будущем не прочь снова познать радость материнства