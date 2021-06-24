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Жена Павлика показала уникальные кадры с выписки из роддома: "мишки покорили всех"

Новина українською →
Четверг 24 июня 2021 12:15
Жена Павлика показала уникальные кадры с выписки из роддома: "мишки покорили всех" Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Ольвия Агаркова

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая 15 июня впервые стала мамой и подарила артисту сына Михаила, с головой окунулась в радости и заботы материнства. На протяжение всей беременности она делилась с подписчиками в соцсети своими ощущениями и эмоциями, охотно отвечала на вопросы и активно вела блог. Не удивительно, что молодой маме захотелось в деталях рассказать о пережитом опыте рождения малыша, ведь он может пригодиться будущим родителям. Правда, откровения Екатерины вызвали волну негодования – ее обвини в хайпе, но жена Павлика дала отпор недовольным.

Екатерина решила показать подписчикам в Instagram памятные фото из семейного архива, на которых воодушевленная семья запечатлена в момент выписки из роддома.

Так, на снимках позирует счастливый Виктор с сыном на руках. Также поддержать Екатерину приехала ее мама и подруги.

К слову, Виктор, Екатерина и ее мама, а также подруги позировали специально украшенном по случаю счастливого события холле – их встречали аниматоры в костюмах плюшевых мишек с охапкой воздушных шариков. Также на фото можно увидеть медиков, причастных к появлению на свет маленького Миши. Молодая мама поблагодарила медперсонал частного роддома за "максимально комфортные и уютные роды".

Жена Павлика показала уникальные кадры с выписки из роддома: &quot;мишки покорили всех&quot;

Жена Павлика показала уникальные кадры с выписки из роддома: &quot;мишки покорили всех&quot;

Жена Павлика показала уникальные кадры с выписки из роддома: &quot;мишки покорили всех&quot;

Жена Павлика показала уникальные кадры с выписки из роддома: &quot;мишки покорили всех&quot;

Жена Павлика показала уникальные кадры с выписки из роддома: &quot;мишки покорили всех&quot;

Жена Павлика показала уникальные кадры с выписки из роддома: &quot;мишки покорили всех&quot;

Екатерина показала памятные фото из роддома (instagram.com/repyahovakate)

Фолловеры жены певца еще поздравили ее со знаковым для звездной семьи событием и написали немало теплых слов и пожеланий.

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова показала фото из родзала, на которых маленький Миша запечатлен в первые минуты жизни во время встречи с мамой и папой.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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