Жена Павлика раскрыла подробности родов: "муж держал за руку"

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова 15 июня стали родителями – у пары родился сын Миша . Так, для певца это четвертый ребенок, а вот для 27-летней жены артиста – первенец. Будущая мама подробно описывала свою беременность в личном блоге и делилась новостями с подписчиками.

Она решила подробно рассказать о своем опыте родов и написала развернутый пост в Instagram .

Екатерина показала романтичные снимки с мужем, сделанные на последних сроках беременности. Она позирует в длинном пестром платье, а Виктор нежно обнимает внушительный животик жены.

Екатерина решила восстановить хронологию событий. Так, 13 июня она опразновала 27-летие в кругу родных и близких, а уже 14 отправилась на плановый осмотр в роддом – срок беременности будущей мамы составлял 40 недель и 5 дней.

"Я почему-то не осознавала тогда, что в роддоме нужно уже будет оставаться. Хотя срок уже не маленький. Меня посмотрел врач, заметила подтекание. Сделали тест на воды и это оказались воды", - рассказала Екатерина.

Виктор поддерживал на протяжении всей беременности (фото: instagram.com/repyahovakate)

Все это время рядом с ней был супруг. К слову, пара находилась в семейной палате, поэтому Виктор остался с женой и сыном после появеления на свет малыша.

Пару отпустили на час домой с условием вернуться в роддом. К вечеру у Репяховой начались схватки.

"Муж был рядом. Вспоминаю эти моменты с улыбкой. Где-то на 4 см открытия нас пригласили в родзал. Там мячик, разговоры с мужем. Дальше эпидуралка. Анастезиолог пел "ні обіцянок, ні пробачень". А муж держал за руку", - рассказала о бесценной поддержке Павлика его жена.

Екатерина и Виктор 15 июня стали родителями (фото: instagram.com/repyahovakate)

Виктор сделал жене чай, а медики заверили будущую маму, что у нее есть время поесть и даже подремать. Екатерина ощутил зверский аппетит, но ей пришлось ограничиться половиной стакана кефира. К слову, будущую маму одолело необычное в такой ситуации желание – ей захотелось срочно почистить зубы, что она сделала прямо в родзале.

"Каждые полчаса смотрят раскрытие. Добавляют эпидуралку. И в какой-то момент врач говорит: "Ничего не добавляем. Полное раскрытие", - рассказала о своем опыте Екатерина, пообещав подписчикам детальное продолжение истории о родах.

К слову, муж до последнего был с ней рядом, но вот от партнерских родов она отказалась.