Жена Павлика рассказала о сложных родах и показала фото из родзала: "начала кричать, что умру"

Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова 15 июня стали родителями маленького Миши – имя ребенку пара выбрала заранее. Мальчик появился в одном из частных роддомов Киева. После родов Екатерине стало нехорошо – у нее обострился цистит, но все обошлось – счастливая мама и малыш уже дома .

Екатерина опубликовала черно-белые трогательные фото из родовой палаты, на которых запечатлена первая встреча Миши с его папой и мамой.

Она призналась, что самым страшным моментом в родах для нее стали именно потуги – они длились 25 минут, но будущей маме этот временной промежуток показался вечностью.

Репяхова рассказала, что из-за болевого синдрома она практически не реагировала на происходящее вокруг.

Екатерина показала трогательные фото с мужем из родзала (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Мне настолько было больно, что я не чувствовала уже схваток. Только чувствовала, как выходит головка… Я была уже где-то в другом пространстве. Когда врачи ко мне обращались, я не с первого раза их слышала", - поделилась своим опытом жена певца.

Будущая мама знала, что во время родов важно следовать указаниям акушерки и врача, но сконцентрироваться на их словах ей было крайне сложно. В какой-то момент она перестала кричать и начала правильно дышать – от этого зависело, как быстро Екатерина родит.

Екатерина поделилась первыми фото с сыночком (фото: instagram.com/repyahovakate)

В 2.15 у жены Павлика начались потуги, врач заверила, что к трем ночи она станет мамой. "Я начала кричать, что до 3-х я умру. Я старалась изо всех сил и к 2:40 мне положили Мишутку на грудь. Я плакала. Разговаривала с Мишуткой. Все вокруг стало неважным", - вспомнила свои бесценные переживания Репхова.

Затем счастливую маму и малыша на 2 часа оставили вдвоем. Екатерина пристально наблюдала за своим крохотным и таким беззащитным первенцем, а он поднял голову и очень внимательно рассматривал свою маму.



"Сказать, что это счастье - не сказать ничего. Невозможно сравнить ни с чем. Первое прикосновение и запах Мишутки я не забуду никогда. Мой мир. Моя Вселенная", - трогательно закончила свой рассказ о первой встрече с сыном жена артиста.