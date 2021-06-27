Жена Павлика удивила фигурой после рождения малыша: "кто-то там переживал"

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова ушла с головой в заботы о своем первенце – сыночке Михаиле, который появился на свет 15 июня . Молодая мама поделилась своим опытов родов с подписчиками блога, число которых значительно возросло после рождения крохи.

Через почти 10 дней после родов жена певца показала в Instagram Stories свою фигуру после рождения малыша и впечатлила стройными формами, но посетовала, что пока не пришла в былую форму и привычная одежда из дородового гардероба (например, джинсовые шорты) на нее еще мала.

"Сходу влезть в свои вещи вот так запросто не получается. Ну, ничего, нужно еще будет поработать", - прокомментировала Екатерина.

Екатерина похвасталась стройными формами (instagram.com/repyahovakate)

Также жена Павлика поделилась фото в удобных шортах песочного оттенка. Екатерина отметила, что подписчики чаще видят ее в длинных юбках и платьях. Поэтому она решила показать стройные ножки. В таком аутфите молодая мама отправилась на прогулку с малышом.

"Кто-то там переживал, что я всегда в длинных платьях. Ноги в студию", - с юмором отреагировала Екатерина.

Екатерина показала, в каком виде отправилась на прогулку с сыном (instagram.com/repyahovakate)

Также супруга музыкана умилила полным нежности кадром мужа с сыном на руках. Он прижал малыша к груди и прикрыл глаза от нахлынувших теплых чувств к беззащитному крохе.

Виктор Павлик помогает жене с сыночком (instagram.com/repyahovakate)

Молодая мама показала трогательное фото спящего в коконе-гнездышке сыночка, но скрыла лицо малыша. Репяхова уточнила, что пока не решила, когда покажет сыночка полность. Она призналась, что вместе с Мишей планирует часто путешествовать.

Екатерина умилила снимком спящего Миши (instagram.com/repyahovakate)