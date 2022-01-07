Жена Романа Сасанчина показала фигуру после родов и рассекретила вес

Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин и его жена Иванна неделю назад впервые стали родителями - девушка подарила любимому дочь Елизавету. Молодая мама показала, как изменилась ее фигура после родов и раскрыла свой нынешний вес.

Фото в коротком телесном топе и обтягивающих черных лосинах Иванка поделилась в своих Instagram -stories.

На сделанном в ванной снимке видно, что у девушки еще есть животик, однако она уже похудела на 8 килограммов после родов.

Жена 19-летнего Сасанчина отметила, что сейчас она весит 57 килограммов.

"65 килограммов весила перед родами. До беременности весила 52 килограмма",

– рассказала Иванна.

Жена Сасанчина сбросила 8 кг через неделю после родов (фото: instagram.com/annavi_i)

Также девушка поделилась теплым семейным фото на Рождество в компании мужа и его мамы. Они сидят за накрытым столом на фоне наряженной елочки, при этом все одеты в наряды в национальном стиле.

"Христос ся Рождає!!! Славімо його!!! Усім смачної куті, та веселих різдвяних свят", - написала Иванка.

Роман Сасанчин с женой Иванной поздравили поклонников с Рождеством (фото: instagram.com/annavi_i)

Роман же чуть ранее показал кадры с выписки любимой из роддома.

Роман Сасанчин с женой Иванной и новорожденной дочкой (фото: instagram.com/sasanchyn_official)