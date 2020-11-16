Жена травмированного на "Танцах со звездами 2020" Ямы рассказала о его самочувствии

Лилиана успокоила поклонников мужа после его поездки в больницу

Влад Яма во время двенадцатого прямого эфира "Танцев со звездами 2020" неожиданно получил травму. Судья проекта вышел на паркет вместе с парой Юлии Саниной и Дмитрия Жука и станцевал стильный фьюжн. После номера трио ведущий Юрий Горбунов внезапно объявил, что Влад травмировался и отправился в больницу. Как оказалось позже, хореограф повредил руку. Влад записал видео для Instastories и обратился ко всем неравнодушным, рассказав о своем самочувствии.

Судья "Танцев со звездами" едет за рулем. Он коротко прокомментировал свое состояние здоровья.

"Со мной все в порядке. Обезболивающие, лед и сделал снимок. Еду спать. Бывает", - емко ответил хореограф на вопросы неравнодушных.

Владу в больнице сделали снимки и не выявили перелом (фото: instagram.com/vladyama_official)

Жена Влада, Лилиана в понедельник, 16 ноября, показала мужа во время завтрака и рассказала о его самочувствии.

"Слава Богу, все в порядке, есть травма - не перелом. Счастливый, завтракает", - прокомментировала она на камеру семейную трапезу. Влад в знак подтверждения показала забинтованную бандажным фиксирующим эластичным бинтом правую руку.

Лилиана показала, как выглядит Влад после травмы (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Кстати, в начале танцевальной карьеры Влад также получил серьезную травму – треснул хрящ на ноге. Хореографа пришлось прооперировать, а через четыре года он получил точно такую же травму на второй ноге. Тогда Влад думал, что никогда не сможет профессионально танцевать и даже хотел стать юристом, но счастливый случай – участие в танцевальном проекте - помог ему вновь вернуться к любимому занятию.

Напомним, что ранее Влад Яма высказался о браке и своей популярности.