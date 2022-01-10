Жена не узнает: Влад Яма показал радикальные перемены во внешности

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном отдыхают в Майами. Во Флориде звездная семья встретила друзей –знаменитостей Дмитрия и Ирину Монатик с сыновьями, у певца как раз проходит тур по США.

Влад с удовольствием делится в Instagram фото и видео с отдыха. И вот на свежем снимке хореограф поразил своим преображением – он сбрил густую растительность на лице!

Влад сделал селфи за рулем авто, и на фото его не узнать – он брил усы и бороду, и предстал перед поклонники с гладко выбритым лицом.

Влад показал "помолодевшее" фото (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Ну привет, 2007! Жена не узнает, ветерком непривычно обдувает, чувствую себя голеньким, но в целом хорошо", - отрапортровал Яма.

Первыми нового Влада оценили его звездне друзья. "Люкс", – заявил Анатолий Анатолич, "Хорош", – подтвердил Владимир Дантес. Подписчики Ямы стали активно делиться своим мнением.

"Почему-то сразу вспомнился танец с Наташей Могилевской в образе Маски (помоему это была самба?! Без бороды. А что сказала жена?", – поинтересовалась одна из подписчиц хореографа. "Пока молчит", – честно признался он.

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К слову, даже в США Влад не пропускает беговые тренировки. Вместе с женой и сыном он активно бегает и намерен восстановить былую форму.