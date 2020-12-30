Жена Виктора Павлика пожаловалась на жизнь: для нас с мужем был тяжелый год

Молодая жена певца Виктора Павлика Катерина решила подвести итоги уходящего года и немного пожаловаться на жизнь поклонникам. Супруга артиста написала пост в соцсети, в котором рассказала, что у нее с Виктором был очень тяжелый год. Но также она сообщила, что рада, что доказала хейтерам, что она с мужем вовсе не из-за денег.

"2020 для нас с мужем, однозначно, из всех наших пяти, - самый тяжелый год.

Мы пережили отсутствие работы, смерть, отмену свадьбы, сложное финансовое положение... Но этот год показал, что я люблю своего мужа точно не за звание или количество денег (как многие меня упрекали)", - написала Катерина в Instagram.

Супруга Виктора Павлика выразила надежду, что в 2021 году все сложится значительно лучше и проблемі уйдут навсегда.

"Мы столько всего пережили... но мы стали сильнее. 2021 обещает быть добрым, светлым и позитивным. Нам теперь ничего не страшно", - высказалась Катерина.

Катерина Павлик пожаловалась на жизнь (фото: instagram.com/repyahovakate)

В комментариях подписчики поддержали Катерину и пожелали ее семье благополучия.

Позитивного настрою та сімейного затишку у Ваше життя.

2021 точно будет самым счастливым годом.

Красотка! Будьте счастливы!

Красивая.Только вот странно написали, "этот год дал понять лично мне...", до этого Вы не понимали за что любите своего мужа?

Напомним, что 12 мая 2020 года Виктор Павлик женился на своем концертном директоре - Катерине Репяховой. Избранница младше музыканта на 28 лет.

Как мы ранее писали, старший сын Виктора Павлика Александр рассказал про отношения с отцом, свои заработки, смерть брата Павла и о многом другом.