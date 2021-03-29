Жена Влада Ямы раскрыла правду о жизни со звездой

Известный украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма более пяти лет счастливо женат и вместе с супругой Лилианой воспитывает сына Леона. Девушка и сама занимается танцами и нередко делится в сети совместными фото и интересными рассказами о муже. Так, она решила рассказать об их быте.

В своем Instagram Лилиана опубликовада 7 фактов о жизни со знаменитым супругом, при этом предупредив подписчиков, что 2 из них - неправда.

Она сопроводила публикацию ярким фото с Владом, на котором они позируют у стены в спортивной одежде и бейсболках. Девушка мило наклонила голову на плечо мужа и смотрит на камеру, Яма же задумчиво глядит в сторону.

Жена Влада Ямы Лилиана показала яркое фото с мужем (фото: instagram.com/liliya_yama)

"Факты про наш быт. Откровенно. Угадайте и напишите в комментариях, какие два пункта неправдивые.



1. Сильно раздражаюсь когда Влад меня не слышит.



2. Влад никогда не знает где его паспорт, но я всегда знаю где он (так мы и расписались). Накануне командировки Влада с нетерпением жду любимый вопрос - "А где мой паспорт?"



3. Влад любит заплетать мне косичку перед сном.



4. Очень легко понять что ему нравится блюдо, которую я приготовила, по характерному стону во время еды.



5. Я люблю задавать вопросы и при этом включить воду, и не слышать ответ (это моя фишка). Можно ещё уйти в дальнюю комнату, чтобы наверняка ничего не было слышно.



6. Часто прошу Мужа меня разбудить, потому что я абсолютно не слышу будильник.



7. Каждый день перед сном мы "твёркаем" для хорошего настроения", - написала Лилиана.

Влад тут же добавил еще один забавный пункт. "Мы оба сейчас хотим креветок", - написал звезда в комментариях.

Его супруга же пообещала раскрыть неправдивые пункты на следующий день.

Влад Яма с женой Лилианой женаты уже больше пяти лет (фото: instagram.com/vladyama_official)

В комментариях фолловеры делятся своими предположениями, какие же из пунктов списка неверны, и восхищаются красивой парой.