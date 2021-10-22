Женат или разведен? Участник "Холостячки 2" озадачил откровениями об официальной жене и тут же все пояснил

Проект "Холостячка 2" в разгаре – главная героиня Злата Огневич уже успела подарить свой поцелуй двум участникам, причем произошло это на двойном свидании! С тремя мужчинами певица отправилась на Кипр, заставив остальных претендентов на ее сердце нервничать. К слову, среди оставшихся в доме оказался и психолог Роман Свечкоренко, который успел открыть душу артистке и рассказать ей о трагической семейной истории. Новый выпуск "Холостячки 2" обещает быть не менее жарким на откровения. Так, мужчинам придется пройти полиграф, после чего на свет всплывет немало тайн. Например, один из участников окажется… официально не разведен!

О том, кто же это, зрителям остается догадываться. Но в сети поползли упорные слухи, что речь идет о Свечкоренко, а подогрело их интервью психолога для YouTube-канала " Олицкая ".

Так, Роман 10 лет состоял в браке с девушкой по имени Илона. У пары есть общая дочь Мия. На момент записи интервью Роман признался, что все еще формально женат.

"Я подал на развод еще в конце 2020 года. Мы не вместе уже больше года, но мы не сразу подали на развод. Вопрос был не в том, чтобы помириться, воссоединиться, а чтобы все было комфортно для нас двоих. Чтобы мы не ссорились, нашли общий язык, чтобы не страдал ребенок", - отметил участник "Холостячки 2".

Роман Свечкоренко обожает дочь Мию (фото: instagram.com/svechkorenko)

Первое сложное испытание молодая семья пережила, когда им было по 23 года. Илоне пришлось пройти через сложные роды, после появления дочки ее одолела депрессия. Проблемы у пары были и на почве ревности, камнем преткновения стали бытовые вопросы. Молодые люди не смогли найти компромисс и решили разойтись, сохранив теплое и уважительное отношение друг к другу.

"Я устал где-то через лет 5-6. Первые мысли начали появляться, когда дочери было года три, после сильных конфликтов. Но у меня была и есть безумная любовь к ребенку. И мне понадобился не один год, чтобы смириться с этим", - отмечает Роман.

Роман раскрыл правду о своем браке

В Instagram Stories Роман уточнил, что интервью было записано до его участия в проекте "Холостячка 2" и оставил вопрос с разводом открытым, заинтриговав телезрителей.

"Да, в мае этого года. Поэтому даты сказанного в интервью изменились + на полгода", – прокомментировал выход программы со своим участием мужчина.

Скриншот (instagram.com/svechkorenko)