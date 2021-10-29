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Жених Алины Гросу раскрыл планы на свадьбу и детей с певицей

Новина українською →
Пятница 29 октября 2021 09:37
Жених Алины Гросу раскрыл планы на свадьбу и детей с певицей Алина Гросу и Роман Полянский (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Марина Настевич

Российский актер и режиссер Роман Полянский, который переехал в Киев ради украинской певицы Алины Гросу, рассказал, как начались их отношения и планируют ли они общих детей.

Деталями своей личной жизни 37-летний артист поделился в интервью программе "Зірковий шлях".

Отметим, что пара познакомилась, когда оба были в других отношениях. Полянский 12 лет был женат на коллеге – актрисе Дарье Жулай, с которой воспитывал дочь Марфу, Гросу же готовилась к свадьбе с бизнесменом Александром Комковым. Роман снялся в одном из клипов певицы, после чего они начали дружить. Однако вскоре семьи обоих распались, при этом актер уверяет, что ушел от жены вовсе не из-за украинской артистки, ведь он развелся официально еще в 2019 году.

"Я не могу сказать, что что-то екнуло, тогда были с Алиной просто в дружеских отношениях. А потом у меня произошел разлад в семье, я уже ушел. Потом Алина, у нее там все тоже стало не так хорошо, как хотелось бы. И в этот момент стали больше общаться и началось, пожалуй, сближение. Как-то все дошло до определенной точки, когда нужно было что-то менять. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. И конечно, никто не думает, что через какой-то промежуток времени они будут разводиться. Все думают, что будут жить долго. Но случается, что заканчивается все", - отметил Полянский.

Жених Алины Гросу раскрыл планы на свадьбу и детей с певицей

Мужчина добавил, что начинать новые отношения, будучи в браке, не для него.

"Должно быть, те усилия, которые мы прилагали, чтобы продолжить с супругой, они тоже в какой-то момент закончились. Причина не в Алине. Это было бы неправильно и невозможно. Я бы так не поступил. Нужно заканчивать, а потом уже начинать что-нибудь другое", - считает Роман.

По словам актера, его семья тепло приняла Алину, он познакомил возлюбленную с 10-летней дочерью Марфой.

При этом Полянскому хотелось бы еще минимум одного сына.

“Конечно, как и любой мужчина, я хочу сына. Алина в интервью говорила, что хочет от трех до пяти детей, поэтому мы все соединим”, – сказал он.

На вопрос журналистки, готов ли Полянский сделать предложение своей любимой, он подтвердил это не задумываясь. Однако на аналогичный вопрос со свадьбой актер ответил абстрактно.

“Посмотрим”, – ответил артист.

Отметим, что Роман старше Алины на 12 лет.

Жених Алины Гросу раскрыл планы на свадьбу и детей с певицейЖених Алины Гросу раскрыл планы на свадьбу и детей с певицейАлина Гросу и Роман Полянский больше не скрывают свои отношения (фото: instagram.com/alina_grosu)

Ранее мы писали, что Алина Гросу в роскошных свадебных нарядах озадачила планами на будущее.

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