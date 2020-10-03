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Женихов соблазняешь? "Голая" Леся Никитюк взбудоражила сеть "вкусным" фото

Новина українською → Суббота 03 октября 2020 11:27
Женихов соблазняешь? "Голая" Леся Никитюк взбудоражила сеть "вкусным" фото Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведущая показала оригинальный снимок с деликатесами

Леся Никитюк проводит осень с пользой – она недавно объявила, что берет паузу в карьере и посвятит время себе и самообразованию. Так, теледива умеет наслаждаться жизнью и делает это со вкусом. Недавно Леся побывала в Карпатах, где успела полноценно отдохнуть на фоне завораживающей природы. Она делилась красочными фото, и вот, опубликовала в Instagram свежий и весьма провокационный кадр.

Леди Ле расположилась у огромного чана с большой тарелкой вареных раков в руках. Она держит блюдо таким образом, что создается впечатление – ведущая обнажена. Правда, особо внимательные могут рассмотреть на ней небольшие черные плавки. Она предпочла обойтись без макияжа и широко улыбается в камеру.

Леся решила сопроводила провокационное фото не менее провокационным текстом. Она предположила, что же о ней напишут в медиа:

"Я уже вижу эти заголовки: Никитюк, прикрываясь тем, что варит раков, фоткалась обнаженной в чанах . Подруги остались голодными и неприкрытыми", - с юмором предположила ведущая.

Женихов соблазняешь? &quot;Голая&quot; Леся Никитюк взбудоражила сеть &quot;вкусным&quot; фото

Леся Никитюк соблазнила поклонников не только деликатесами в тарелке, но и смелым внешним видом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях отметились звездные друзья Леси – Даша Астафьева и Вика из НеАнгелов. "Ну, даешь! Очаровательная Хозяйка! Хочу быть подругой по поеданию", - "напросилась" последняя.

Поклонники ведущей начали упражняться в остроумии и оставлять шуточные подписи под снимком, а также комплименты.

  • С такой фигурой можно не прикрываться раками
  • Шикарная, а ноги…
  • Как всегда, огонь
  • Огонь
  • Ох уж эти ноги
  • Секси и вкусно в одном фото
  • Лесюня, ты, видимо, женихов соблазняешь? Только вот чем больше - раками или собой? Красивая как куколка
  • Богиня, нимфа, русалонька и просто Леся
  • Не, я думаю, заголовок будет примерно такой. "Никитюк подражает Волочковой, обнаженным снимком в бане возле чана, прикрываясь раками"

Напомним, что ранее Леся Никитюк честно рассказала о своих доходах.

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